Политолог: В конце мая россиянам представят преемника Путина 8 7.03.2020, 13:43

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В Кремле появился новый сценарий?

Владимир Путин не намерен формально оставаться в высшей власти страны после окончания президентского срока, считает директор российского Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Как заявил кандидат политических наук информагентству «Росбалт», правитель РФ уходит.

«Владимир Путин как бы говорит: вы разбирайтесь во всех делах сами, а я здесь ни при чем, я пошел. Может, он уже нашел преемника, а вернее, ему нашли преемника, который его самого и его окружение устраивает. Моя гипотеза: 9 мая «наследника» представят западной и мировой общественности, а в конце мая-июне — представят и нам. А Путин или будет руководить неформально, или лежать в больнице, лечиться — в зависимости от того, как позволит здоровье», — сказал Борис Кагарлицкий.

Политолог предположил, что ранее варианты переустройства политической системы предполагали переход Путина на другую влиятельную должность. Но от этих планов, в том числе от проекта расширения полномочий Госсовета, решили отказаться.

«Старый сценарий уже забыт. Поправки в Конституцию — это реликтовый зверь или реликтовое растение, сохранившийся по инерции старый сценарий, который нельзя сменить. Делался он с одними целями, а потом возникли другие, и старые уже забыты. Но поскольку объявлена реформа Конституции, то никуда от нее не денешься, хотя она уже никому не нужна», — пояснил Борис Кагарлицкий.

Владимир Путин провел встречу с представителями общественности в Ивановской области и заявил, что согласие возглавить Госсовет будет «губительным» для России и приведет к ситуации двоевластия. Также он сказал, что «без сильной президентской власти стране будет плохо», потому что «у нас нет устойчивых политических партий, которые в Европе, скажем, столетиями росли».