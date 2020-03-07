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В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

  • 7.03.2020, 14:16
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В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

Болезнь быстро распространяется в государственных учреждениях страны.

Депутат иранского парламента с консервативной партии Фатиме Рахбар умерла от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

Это является еще одним признаком того, что болезнь быстро распространяется в государственных учреждениях и по всей стране.

Иран является одной из стран за пределами Китая, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. В Иране официально зарегистрировано 4747 случаев заражения.


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