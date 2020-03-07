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Арсений Дедок: В этом году мы можем получить все, о чем давно мечтали

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  • 7.03.2020, 14:23
Арсений Дедок: В этом году мы можем получить все, о чем давно мечтали

Какими быть Минску и Беларуси завтра?

Обсуждение и моделирование будущего белорусской столицы прошло в форме увлекательной игры, которую разработали организаторы мероприятия - гражданская кампания «Европейская Беларусь» и инициатива «Европейская молодежь». Она прошла в пятницу 6 марта в минском баре BeerShow, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Игра прошла в форме сессии городского парламента, члены которого предлагали свои варианты решения проблем города, определяли главные направления развития и искали ресурсы для них. Команды-победители получили призы.

После окончания игры ее участники, большая часть которых - студенты столичных университетов, в неформальной обстановке обсудили ситуацию в стране, акции и мероприятия, которые пройдут в ближайшее время.

- Сегодняшний ивент был направлен на то, чтобы показать важность и интерес процесса местного самоуправления, - рассказал один из организаторов встречи, молодежный лидер Арсений Дедок. - В этом году мы имеем реальную возможность получить все то, о чем мы давно мечтали. Предстоящие президентские выборы для нас могут стать инструментом для смены власти, дать толчок к переменам в стране. Поэтому этот год для нас важен. Мы знаем, чтомы хотим создать - свободную Беларусь в свободной Европе.


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