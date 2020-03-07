Страна-бензоколонка снова проигрывает 3 7.03.2020, 14:29

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К чему приведет нефтяная политика ОПЕК+ и США?

Коронавирус нанес серьезный удар не только по экономике Китая, которая, фактически, в январе и феврале впала в анабиоз, но и по мировой финансовой системе, крайне уязвимой ко всякого рода стрессам и паническим настроениям. А потому и не удивительно, что на таких тенденциях цены на нефть стали пробивать одно дно за другим, пишет военно-политический обозреватель издания sprotyv.info Александр Коваленко.

Благодаря коронавирусу нефть сорта BRENT в феврале 2020 года вернулась на позиции июня-июля 2017 года и руководство стран, бюджет которых напрямую зависит от углеводородов, со скрипом зубов наблюдали за тем, как пробивается психологический барьер в $48 за баррель.

Однако на этой неделе и на следующих, видимо, ценам на нефть не суждено установить очередного антирекорда. А все потому, что страны ОПЕК+ возьмутся за неизменную тактику сокращения добычи нефти.

Например, Саудовская Аравия предлагает сократить общую добычу на 1 млн баррелей в сутки, 400 тыс из которых саудиты обязуются взять на себя. И это при том, что Saudi Aramcо сократила нефтедобычу до 9,3 млн. баррелей в сутки, что является антирекордом с 2011 года.

Между тем, на волне сообщений о намерении ОПЕК снова “резать” добычу, цены стабилизировались, а наиболее оптимистичные российские эксперты заявили о возвращении нефти на отметку в $60 за баррель. Вот только российские эксперты и российские же СМИ почему-то с неохотой упоминают о том, что сокращать добычу придется не только Саудовской Аравии, в рамках этих договоренностей, но и России. А это, срез не менее 200 тыс баррелей в сутки, а возможно и больше.

То есть, Россия ровным счетом ничего не выиграет из этих договоренностей, а, в определенном смысле, даже потеряет, если будет их придерживаться.

В свою очередь, добыча нефти в США продолжает бить рекорды. И если в 2019 году она достигла рекордных 12,23 млн баррелей в сутки, то в 2020-м Минэнерго США ожидает добычу нефти на уровне 13,2 млн, а в 2021-м более 13,6 млн баррелей в сутки.

То есть, если прогнозам Минэнерго суждено осуществится, то в 2020 году США будут добывать на 1 млн баррелей нефти в сутки больше, чем они добывали в 2019-м. Фактически, этот показатель полностью нивелирует старания ОПЕК, и более того.

В то время, как ОПЕК и партнеры картеля стараются сокращением добычи удержать цены, лишая себя возможности расширять клиентскую базу, США ведут противоположную политику при полном сбыте добываемых ресурсов. И на фоне данных тенденций возникает соответствующий вопрос – а смысл?