Егор Герасимов: Это была моя мечта — представлять Беларусь 7.03.2020, 14:39

Егор Герасимов

Первая ракетка Беларуси рассказал, кем хотел быть до 16 лет.

Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов рассказал о любви к родине, кумире и признался, что до 16 лет не собирался стать профессиональным теннисистом, сообщает pressball.by:

- Поначалу теннис мне не сильно нравился. До 16 лет не думал, что теннис станет моей работой в будущем. Когда был ребенком, думал стать кем-то вроде компьютерного ученого. Хотел заниматься чем-то, связанным с компьютерами.

Inspired by Belarus's Max Mirnyi, rising star Egor Gerasimov shares why playing #DavisCup means so much to him...#DavisCupQualifiers #GERBLR pic.twitter.com/6KOrV0Yxua — Davis Cup (@DavisCup) March 7, 2020

- Что для тебя значит выступать за Беларусь?

- Это значит все. Горжусь тем, что играю за Беларусь. В детстве это была моя мечта — представлять Беларусь. Это моя родина, я ее очень люблю. Поэтому Макс Мирный и был моим кумиром. Он всегда хотел играть и побеждать за свою страну, — сказал Герасимов в видеоинтервью, опубликованном в твиттере Кубка Дэвиса.