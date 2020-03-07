Зеленский сравнил реальное президентство с сериалом «Слуга народа» 7.03.2020, 14:50

Фото: ТАСС

В интервью The Guardian политик дал две разные оценки.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил сериал «Слуга народа», где он играл роль президента, с реальным постом главы государства.

В интервью The Guardian он сначала сказал, что на самом деле «это очень похоже».

Впрочем, сразу же Зеленский изменил свое мнение: реальная работа президента сопряжена с гораздо большими трудностями, чем один сезон телевизионного шоу.

«Правда, проблем больше. Они катастрофические. Извините, они появляются, как прыщи на 18-летнем юноше. Вы не знаете, где они появятся и когда», — сказал Зеленский.

В частности, одной из последних проблем Зеленский назвал коронавирус и размещение в санатории Новые Санжары эвакуированных из Китая граждан, что вызвало протесты у местного населения.