Леброн Джеймс третьим в истории НБА набрал 34 тысячи очков 7.03.2020, 15:42

ЛЕБРОН ДЖЕЙМС

ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Этой отметки достигали только Карим Абдул-Джаббар и Карл Мэлоун.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке обыграл «Милуоки Бакс». Встреча, состоявшаяся на паркете Staples Center в крупнейшем городе Калифорнии, завершилась со счетом 113:103 в пользу хозяев, передает РБК.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс принес команде 37 баллов. Суммарное количество очков, набранное им за карьеру, составило 34 030.

Более высокого результата добивались только Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков) и Карл Мэлоун (36 928). Четвертое место в списке самых результативных баскетболистов НБА занимает Коби Брайнт (33 643), погибший в январе 2020 года при крушении вертолета.

«Лейкерс» одержали 48-ю победу в 61 матче регулярного чемпионата и впервые с 2013 года пробились в плей-офф НБА. Команда занимает первое место в Западной конференции, «Милуоки» с 53 победами лидирует на Востоке. За 72 года своего существования «Лейкерс» 61 раз выходили в плей-офф и 16 раз становились чемпионами.

В прошлом сезоне Леброн Джеймс впервые за 14 лет пропустил плей-офф — команда из Лос-Анджелеса завершила сезон на стадии регулярного чемпионата. В 2005 году форвард в составе «Кливленд Кавальерс» проводил свой второй сезон в НБА. С тех пор он девять раз сыграл в финале ассоциации и завоевал три чемпионских титула.

Баскетболист большую часть своей карьеры провел в «Кливленде», за который выступал с 2003 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год. Форвард также играл за «Майами Хит». В июле 2018 года он подписал контракт с «Лейкерс», согласно которому за четыре сезона заработает $154 млн.

В составе сборной США Джеймс стал двукратным олимпийским чемпионом (Пекин-2008 и Лондон-2012), а также выиграл бронзовую награду Игр-2004 в Афинах.