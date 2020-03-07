Ученые доказали существование инопланетной жизни во Вселенной 4 7.03.2020, 15:44

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Согласно математическим расчетам, существование инопланетной жизни неизбежно.

В Токийском университете в Японии ученые доказали существование инопланетных организмов. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Phys.org.

Специалисты провели исследование и доказали, что одной из ключевых для существования жизни является РНК. Эта молекула может сформироваться при наличии необходимых условий.

Так ученые пришли к выводу, что инопланетная жизнь неизбежно существует, но скорее всего, не в окрестностях Солнечной системы или даже Млечного Пути.

Ученые утверждают, что РНК может сформироваться в ускоренно расширяющейся Вселенной несколько раз. Чтобы при спонтанном формировании РНК, живой организм имел возможность воспроизводить себя, она должна быть не короче 40-100 нуклеотидов.

Специалисты спорят о возможности формированию РНК в наблюдаемой Вселенной. Она содержит 10 в 22-й степени звезд, что делает вероятным спонтанное формирование РНК длиной не более 20 нуклеотидов.

Если же рассматривать пространство за границей наблюдаемой части Вселенной, там возникновение РНК неизбежно. Астрономы предполагают, что за пределами Метагалактики может содержать до одного гугола (единица со ста нулями) звезд.

В этом случае математическая возможность возникновение более длинной РНК становится неизбежной.