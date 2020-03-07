Президента Эстонии проверяют на коронавирус 7.03.2020, 15:56

КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД

ФОТО: NH.EE

Керсти Кальюлайд вернулась сегодня из США.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая сегодня вернулась из рабочей поездки в США, отказалась принять участие в мероприятиях, посвященным юбилею Конгресса Эстонии, из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR, передает gordonua.com.

"Сегодня глава государства должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но поскольку результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нем", – сообщил советник президента Таави Линнамяэ.

Кальюлайд в США приняла участие в конгрессе Американского комитета по связям с общественностью Израиля, после чего организаторы заявили, что у двух участников был обнаружен коронавирус. Среди присутствовавших на мероприятии также были вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и десятки конгрессменов, говорится в сообщении.

По словам советника Кальюлайд, члены делегации Эстонии в поездке тщательно следили за соблюдением правил гигиены.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99). По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли.

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.