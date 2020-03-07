Минфин планирует изменения на рынке ценных бумаг 7.03.2020, 16:12

Что предлагают эксперты?

Выпуск на биржу акций госпредприятий поможет запустить фондовый рынок. Потенциал развития рынка капитала и акций просчитали эксперты BEROC и Минфина.

В последние 30 лет экономический рост стран во многом коррелировал с качеством и глубиной развития финансового посредничества. Лидерами роста были те страны, где высокими темпами развивается финансовая система. Беларусь, пока не использующая эти возможности по максимуму, могла бы подстегнуть развитие финансового рынка, пишет tut.by.

— Потенциал развития финансового посредничества у нас очень велик. У нас финансовая система не использует тот потенциал, который мог бы ей быть присущ в соответствии с уровнем доходов, — заявил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук на семинаре BEROC и Нацбанка по развитию рынков.

Тогда как роль банков в финансовой системе гипертрофирована, финансовые посредники и фондовый рынок несвободны в возможностях осуществления своих функций. Отчасти этому способствует превалирование краткосрочных финансовых контрактов и неготовность вкладывать на длительный срок иностранную валюту.

Серьезное влияние имеет также перераспределение финансовых потоков государством через госбанки. А сами эти банки не имеют достаточной свободы по направлениям деятельности и нередко ограничены в поиске оптимального заемщика.

— Кредиты, которые не дают должной отдачи, государство принимает на себя через эмиссии собственных облигаций. Оно, по сути, выкупает долги банков, которые были сгенерированы под влиянием государства. В итоге под 40% всей задолженности предприятия имеют не перед финсектором, а перед бюджетом, — говорит Дмитрий Крук.

Эксперт отмечает также слабое развитие фондового рынка. Доля корпоративных облигаций составляет 50% от скромного объема эмиссии. Это при том, что валютные облигации выпускались как ответ на ограничение доступа к валютным заимствованиям. Но сейчас будут сокращаться и они.

Одно из препятствий для развития фондового рынка — недостаток предложения акций на рынке. В итоге рынок акций практически не функционирует.

Перспективы для финансового рынка экономист видит в развитии долгосрочных заимствований, ликвидации перераспределительной функции правительства, дедолларизации и первичной «инъекции» ликвидности рынка капитала.

— Если мы ставим задачу развивать и делать самостоятельным сегмент фондового рынка, то кардинальным шагом по разрыву замкнутого круга должно быть создание предложений в виде выставления ценных бумаг и «голубых фишек». Это подразумевает частичную приватизацию. Такими «голубыми фишками» могут стать «Беларуськалий», «Белтелеком», нефтеперерабатывающие заводы. 10−15 предприятий могли бы задать волну для создания рынка, — считает эксперт BEROC.

Дальнейшее создание пенсионных фондов его поддержит, а потом на рынок придет и частный сектор.

В планах Минфина уже стоят некоторые меры по развитию рынка. Это введение понятия коллективных инвесторов, определение инструментов, с которыми они смогут совершать операции, возможность эмиссии стрип-облигаций, а также организация прямого доступа к торгам на валютно-фондовой бирже для непрофессиональных участников рынка, сообщил начальник отдела развития рынка ценных бумаг Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Сергей Дынник.

Первые два направления могут быть реализованы в рамках запланированных изменений в законодательство о рынке ценных бумаг.

— Мы разрабатываем проект указа, который будет менять 277-й указ. Мы разрабатываем также проект закона о рынке ценных бумаг, который в этом году должен быть внесен в Совмин, — рассказал Сергей Дынник.

В планах также принятие мер по расширению возможностей допуска иностранных ценных бумаг к размещению на белорусской бирже.

Представитель Департамента по ценным бумагам Министерства финансов согласен с тем, что акции предприятий с долей государства свыше 75% могут создать ликвидность рынка.

— Минфин не видит рисков в том, чтобы эти организации, которые имеют контролирующую долю государства в уставном капитале, могли организовывать так называемый free-float, — отмечает Сергей Дынник.

Обозначенные меры положительно скажутся на развитии рынка и станут одной из точек роста экономики, отмечают эксперты.