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Эрдоган издал запрет на пересечение Эгейского моря

  • 7.03.2020, 16:18
Эрдоган издал запрет на пересечение Эгейского моря

ЕС обещает Турции больше денег для помощи с сирийскими беженцами.

Турецкая береговая охрана отныне не сможет пропускать нелегальных мигрантов, которые направляются в Грецию через Эгейское море. Такой запрет издал президент страны Тайип Эрдоган, пишет zn.ua со ссылкой на местные СМИ.

"Согласно распоряжению президента, мигрантам не будут выдаваться разрешения на пересечение Эгейского моря, поскольку этот маршрут опасен", - сообщили в береговой охране Турции.


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