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Геннадий Гудков: Как только Лукашенко уйдет, белорусы станут быстрее членами ЕС, чем Украина

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  • 7.03.2020, 16:45
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Геннадий Гудков: Как только Лукашенко уйдет, белорусы станут быстрее членами ЕС, чем Украина
Геннадий Гудков

Белорусы ментально близки к Европе.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал российский политик Геннадий Гудков.

«Я проезжал Беларусь несколько раз вдоль и поперек и я понял одно, что белорусы совершенно не готовы к союзу с Россией. Им это не надо, они ментально ближе в Европе. Думаю, как только Лукашенко уйдет, белорусы станут быстрее членами ЕС, чем Украина. Так что объединения не будет, вариант с Беларусью накрылся, так что Путину нужно что-то придумывать. Поэтому он запустил процесс поправок в Конституцию», – заверил политик.


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