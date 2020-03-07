Настала пора менять в Кремле девочек Юрий Швец

7.03.2020, 18:18

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Путин и созданный им режим стали на международном уровне посмешищем.

1. Кремль запустил хитрую спецоперацию. Начнем с правды и полуправды.

Последнее время в информационном пространстве России распространяется тревожная информация о приближающейся катастрофе. Почти открытым текстом сообщается, что Путин смертельно болен и в течение года уйдет со своего поста. Его преемников якобы обуревает мессианская идея восстановить подобие Советского Союза через насильственное присоединение Украины, Беларуси и, возможно, государств Балтии, и ради этой высокой цели они якобы готовы пойти на большую войну.

Первоисточником этой информации является бывший профессор МГИМО Валерий Соловей, который был изгнан из этого вуза за публичные выступления, в которых он весьма критически оценивал внутреннюю и внешнюю политику Кремля.

Этой тревожной информацией он делится уже несколько недель, и до сих пор, слава богу, с ним не случилось никаких неприятностей. При этом практически все прокремлевские СМИ загадочно молчат, видимо, не понимая без соответствующих инструкций, как на это реагировать.

А реагировать на рассказы профессора надо так: перед нами важнейшее активное мероприятие российских спецслужб, цель которого – обеспечить переход власти от Путина к преемнику (или преемникам). При этом сразу оговорюсь: я практически уверен, что г-н Соловей не знает, что является участником активного мероприятия и используется, выражаясь на профессиональном сленге, "втемную". Люди, выполняющие аналогичную функцию, на оперативном жаргоне называются "каналом реализации активных мероприятий".

По терминологии российских разведслужб, активное мероприятие – это операция по оказанию влияния на определенную аудиторию с целью побудить ее к конкретным действиям или, наоборот, к бездействию в интересах Инстанции. Под Инстанцией понимается Кремль или руководство спецслужбы.

В реальной жизни активное мероприятие чаще всего выглядит как специально сформулированные "тезисы", которые вбрасываются в информационное пространство и включают правду, полуправду и дезинформацию, причем последняя, как правило, несет основную информационную нагрузку.

Тезисы, распространяемые профессором, имеют все три компонента – от правды до чистой дезинформации. Это правда, когда речь идет о состоянии здоровья Путина. Полуправда касается источников информации профессора. И, наконец, дезинформация – это рассказ о страшных событиях, которые якобы ожидают РФ и мир в ближайшие год-полтора.

Начнем с правды.

Правдой в информации профессора является то, что Путин, судя по всему, действительно скоро уйдет от активной политической жизни по "состоянию здоровья". Кстати, развернувшая в стране суета по поводу поправок в Конституцию имеет главной целью обеспечить транзит власти, по возможности без потрясений, в том числе путем обеспечения неприкосновенности Путина. Все остальное– это дымовая завеса для прикрытия.

Уйти Путина может заставить исключительно тяжелое, если не сказать смертельное заболевание. По российской традиции, информация о состоянии здоровья главного лица является, пожалуй, самой главной тайной страны. Не случайно Путин таскает с собой во все зарубежные поездки личный биосортир, дабы вездесущее ЦРУ не узнало из продуктов его жизнедеятельности чем он болен и сколько еще ему осталось.

Несанкционированное распространение в российских СМИ сведений о тяжких заболеваниях верховного правителя – это безусловное табу. Это не просто раскачивание лодки, которого так боится Кремль. Это покушение на святое, на основы основ!

Наконец, это оскорбление лично Путина. Двадцать лет полчища лизоблюдов и подконтрольные СМИ убеждали его, что он Гений и Супермен, который "наше все и навсегда", а теперь оказывается, что он немощный старик, страдающий каким-то некрасивым смертельным заболеванием и неспособный управлять страной. И это во время всеобщей суеты по поводу поправок в Конституцию. Это уже не просто раскачивание лодки, которого так опасаются "кремлевские". Это все равно, что взять лом и пробить этой лодке днище. Это почти диверсия.

Если бы откровения профессора на огромную аудиторию "Эха Москвы" были фейком, ему бы как минимум немедленно перекрыли доступ к эфиру. Напомню, что "Эхо" — это рупор Газпрома, и распространение фейков на табуированную тему было бы для радиостанции равносильно самоубийству.

Возникает любопытная ситуация. Откровения Соловья должны бы привести Путина в бешенство. Но профессор продолжает выступать, в том числе с платными публичными лекциями. И это в стране, где механизм борьбы с "врагами" режима и лично Путина отработан до мельчайших деталей – от широкого набора высокотехнологичным ядов до подброшенных наркотиков или "самого справедливого в мире" суда. Да и темный подъезд ночью никто не отменял.

Если бы рассказы г-на Соловья о состоянии здоровья Путина оказались фейком, его бы давно закрыли. Поскольку этого не произошло и профессор продолжает делиться своими откровениями, то с высокой долей вероятности мы можем сделать вывод, что в этой части распространяемая им информация правдива.

Переходим к полуправде.

Очевидно, что многочисленные рассказы профессора для широкой аудитории о скором уходе Путина по "непреодолимым причинам личного характера" невозможны без очень мощной "крыши". Такая "крыша" должна быть не только осведомлена о самых сокровенных тайнах Кремля, но и иметь силу для обеспечения защиты тех, кто, по ее инициативе, об этих тайнах рассказывает.

Г-н Соловей это прекрасно понимает и поэтому публично заявляет, что ничего не придумывает, а лишь доводит до общественности информацию, переданную ему сотрудниками спецслужб "второго эшелона", которые якобы обеспокоены будущим страны и пытаются предотвратить катастрофическое развитие событий не только для России, но и для всего мира.

Действительно, источником информации, распространяемой профессором, могут быть только спецслужбы. Это правда. Дезинформация заключается в том, что это патриотически настроенные люди "второго уровня" руководства.

Природа спецслужб РФ такова, что в ней нет места внутренней организованной оппозиции против официальной линии Кремля и собственного руководства. Декабристов с их "Союзом спасения" там быть не может по определению. Члены организации оппозиционеров в рядах ФСБ заложили бы друг друга на следующий же день после первой встречи, и их судьба была бы страшной.

На самом деле единственным бенефициаром (то есть той самой "Инстанцией") активного мероприятия, в котором полусознательно участвует г-н Соловей, может быть только верхушка силового блока из числа питерских чекистов, которые появились в Москве с назначением Путина директором ФСБ.

Какие же месседжи транслируют эти люди?

Они пугают самым страшным – войной. По словам г-на Соловья, транзит власти к преемникам Путина будет сопровождаться усилиями по восстановлению СССР путем вооруженной интервенции в Украину, Беларусь и даже Прибалтику. Якобы Путин с товарищами по оружию фанатически поглощены мессианской идеей войти в историю великими героями и ради этого готовы поставить мир на грань третьей мировой войны.

И здесь мы сталкиваемся с дезинформацией, ради которой и затеяно все это активное мероприятие.

Дело в том, российские вооруженные силы не способны не только на полномасштабную третью мировую, но даже на крупную локальную войну. Объяснять, почему и как это случилось – это отдельная тема. Сейчас же ограничимся простой констатацией факта. Путинские ВС созданы для понтов и хороши до тех пор, пока по ним не начинают стрелять.

Однако опасность состоит в том, что в силу несменяемости власти в авторитарных государствах существует большая вероятность, что верховный правитель — назови его национальным лидером, фюрером или дуче — рано или поздно станет неадекватным. Последние годы в России этот феномен все более очевиден. Бледная Моль, образно говоря, разбушевалась. Настала пора ее приструнить.

Многочисленные примитивные фейки о новом чудо-оружии, хвастливые заявления "можем повторить" и достаточно прозрачные намеки на готовность развязать войну с НАТО ради бредовой идеи восстановления СССР, то есть все то, что так долго игнорировалось "плохим" Обамой, было услышано администрацией Трампа.

И вот сейчас, когда пишутся эти строки, США и НАТО возрождают крупнейшие учения холодной войны, известные под брендом "Рефорджер". Сейчас они называются Defender-Europe ("Защитник Европы"), но на самом деле это тот самый "Рефорджер", и это прекрасно понимают в Генштабе РФ. Цель учений — отработать массированную переброску войск и техники из США в Европу на случай вооруженного конфликта с Россией. Но если в прошлом переброска шла, в основном в ФРГ, то сейчас она направляется в Польшу и Прибалтику, то есть к самым границам РФ.

Фактически речь идет о симуляции реальной войны с путинской Россией. При этом предполагается, что значительная часть переброшенной техники по окончании учений там и останется, а это не менее 20 тысяч единиц. Я практически уверен, что среди них будут такие образцы вооружений, которые сделают известные "искандеры" бесполезным металлоломом. То есть речь идет не просто об учениях, а об операции по созданию вдоль границ РФ серьезного потенциала для контрудара.

Но это не просто контрудар, а удар с применением ядерного оружия. Традиционный сценарий "Рефорджера" выглядит так. Россия нападает на страну НАТО. Североатлантический блок наносит ответный удар обычными вооружениями. Если Россия не останавливается, то НАТО наносит ограниченный ядерный удар.

Стоит напомнить, что в 1983 году начальник Генерального штаба маршал Сергей Ахромеев назвал "Рефорджер" самым опасным из учений НАТО, а генсек Юрий Андропов жаловался послу США, что эти учения чуть не привели СССР и США к ядерной войне. И эти жалобы были частично обоснованы, поскольку "Рефорджер" отрабатывал нанесение ядерного удара по СССР, чем приводил Кремль в состояние близкое к паническому. Там подозревали, что под прикрытием учений американцы нанесут реальный ядерный удар.

В массе своей это клятвопреступники. В 1991 году они находились на действительной службе и были связаны присягой, которой клялись защищать СССР "не щадя своей крови и самой жизни". В смертельной борьбе за сохранение СССР никто из них замечен не был. Вместо этого они стройными рядами переметнулись на службу режиму Ельцина, который фактически стал могильщиком СССР.

Но и за безопасность и процветание новой страны, России, они особо не потели. Они ее беспощадно грабили. Это они в начале 90-х обрекли на голод Петербург, разворовав нефтепродукты, выделенные городу для обмена на продовольствие. И это в городе, который пережил голод во время Блокады!

Потом они слились с местными бандитами, будучи при этом у них на подхвате. И когда у Людмилы Нарусовой возникала проблема, которую она считала серьезной, она жаловалась Кумарину, а не Путину, поскольку знала, кто обладает реальной властью в городе.

Они же вместе с местными ОПГ и крупнейшим колумбийским наркокартелем Кали превратили Петербург в перевалочную базу для транзита кокаина в Европу.

С учетом этого богатого опыта, Путина взял в Кремль Павел Бородин, проворачивавший в это время многомиллионную аферу со швейцарскими компаниями "Мабетекс" и "Мерката", которая вскоре наделала немало шума внутри страны и за рубежом. Путин активно подключился к проекту и, видимо, доказал ценность своего петербургского опыта. Вскоре он был назначен директором ФСБ, где сыграл ключевую роль в смещении генпрокурора Скуратова, который в своем расследовании аферы Кремль-Мабетекс-Мерката добрался до самого семейства президента Ельцина.

Ельцин боялся ФСБ как огня и назначил Путина именно для того, чтобы нейтрализовать эту спецслужбу. С этим заданием будущий национальный дуче справился блестяще. Для этого он призвал из Питера своих подельников, которые окончательно превратили ФСБ в полукриминальную корпорацию, имеющую главной целью заколачивание бабла при помощи методов и средств, заимствованных у петербургской оргпреступности.

Для продвижения Путина на пост президента эти ребята устроили серию террористических актов, взорвав несколько жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Они остановились только тогда, когда диверсионная группа из ФСБ была застукана в Рязани при подготовке очередного теракта.

С воцарением Путина в Кремле главным содержанием деятельности правящей клептократии стал грабеж страны в невиданных доселе масштабах. Все это сопровождалось целой вереницей убийств противников режима внутри страны и за рубежом.

Сейчас большинству этих "мессианских" деятелей глубоко за шестьдесят. За плечами - терроризм, бандитизм, наркобизнес, убийства и бесконечное, непрекращающееся, патологическое воровство. В карманах — шубохранилища, яхты, дворцы, самолеты, насти рыбки, миллиарды в офшорах и дети, пристроенные в высокодоходных синекурах. И они хотят нас убедить в том, что сейчас, как в известном анекдоте, они все это бросят и пойдут "не жалея крови и самой жизни" восстанавливать СССР, на который им было наплевать в 1991 году? Похоже, что в стране Сказочного и "мессии" сказочные, если они рассчитывают на то, что нормальные люди им поверят.

Вряд ли это случится. Не может в 68 лет Бледная Моль превратиться в орла, Хлестаков в Наполеона, Шура Балаганов в Александра Македонского, а Свирид Петрович Голохвостый в Вильгельма Завоевателя. И все это практически одновременно и в массовом порядке – и Путин, и Бортников, и Патрушев, и даже примкнувший к ним Сечин. Такого не может быть ни по Дарвину, ни по Божьему промыслу, ни даже в сказке, где Соловей-разбойник, Кощей Бессмертный и Баба Яга никогда одновременно не превращались в Илью Муромца, Алешу Поповича и Василису Прекрасную.

Но зачем эти люди транслируют всю эту ахинею о готовности поставить мир на грань уничтожения из-за внезапного приступа мифического мессианства?

Отвечаю. Их главная задача сейчас – дорваться до власти. А чтобы враждебные силы, не дай бог, не помешали, они изображают полоумных, с которыми лучше не связываться. Это примерно то же самое, что и путинские мультики. Из серии "держите меня семеро!"

Потом, дорвавшись до власти, эти люди сообщат миру, что взяли на себя этот тяжелый груз ответственности, чтобы предотвратить страшную войну. И надеются, что все возрадуются и все им простят. Могут поступить еще циничней, свалив всю вину на Путина: мол, пришлось отправить его в отставку, поскольку он тронулся умом и хотел развязать третью мировую войну.

Конфигурация власти после Путина может выглядеть по-разному. Например, триумвират черных генералов. Но это вряд ли. Скорее всего крокодилы не смогут договориться, чтобы посадить на трон одного из них, и возведут на престол новоявленного Симеона Бекбулатовича в уверенности, что смогут дергать его за ниточки. Так что г-н Медведев вполне может принять позу низкого старта.

Войны на Западном направлении не будет, как не будет и новой Ялты. Будет капитуляция перед США по сценарию, похожему на сдачу советской элиты в ходе развала СССР. Тогда, после провала ГКЧП в августе 1991-го, оказалось, что российская элита больше всего боится народного бунта, и единственный, кто может защитить ее от собственного народа, это Америка. Еще пару лет назад Кремль мерялся с США своими ракетами, но осенью 1991-го в Вашингтон на поклон тайно приехали три гонца из Пизы (то есть Москвы).

Двое из них были агентами КГБ. Один — почти икона у патриотов-государственников советской и постсоветской эпохи. Другой – близкий помощник Ельцина. От имени бывшей и новой российской элиты эти посланцы заключили тайное историческое соглашение, по которому Америке было обещано полное послушание и контроль за ядерным оружием на территории СССР. Кроме того, была сдана самая ценная агентура, завербованная КГБ на территории США. В ответ Вашингтон дал гарантии личной безопасности представителям российской элиты, а также разрешил совершить весьма любопытную операцию.

Так, по следам этого визита, до апреля 1992 года, российские спецслужбы тайно вывезли из Москвы около одного миллиарда долларов. Это была практически вся валюта, имевшаяся в "закромах Родины", так называемое "золото партии". Американцы знали об этом, но не препятствовали. Это была первая операция таких масштабов по ограблению постсоветской России ее так называемой "элитой".

Похоже, что в ближайшие год-полтора произойдет нечто аналогичное. Экономика РФ стагнирует. Растет внутренне напряжение. Страна все более напоминает просыпающийся вулкан. Внешние авантюры уже на радуют плебс, а наоборот – раздражают. И никакого просвета. Очередной раз правящий клан загнал Россию в глухой угол.

Активное мероприятие с участием профессора Соловья происходит почти одновременно с несколькими знаковыми событиями. Это возвращение США к стратегии превентивного применения тактического ядерного оружия против путинской России в случае ее нападения на одну из стран НАТО, оснащение стратегических субмарин США, патрулирующих неподалёку от берегов РФ, тактическими ядерными боеголовками, а также поспешно вброшенные в политическую жизнь РФ поправки к Конституции и слухи о транзите президентской власти. Каждое из этих событий по отдельности можно трактовать по-разному. Но взятые вместе, они обретают вполне определенный вектор.

Путин и его режим исчерпали свой ресурс. Дошло до того, что в ежегодном докладе недавней конференции по безопасности в Мюнхене раздел о России издевательски назывался "Россия: Путемкинское государство". И это после 20-летних колоссальных затрат на пропаганду, сотрясания воздуха грозными заявлениями и мультиками. Путин и созданный им режим стали на международном уровне посмешищем. Его единственное историческое достижение состоит в превращении всей страны в "потемкинскую деревню", в блеф. Он так и войдет в историю: Сказочный из Путемкин лэнда.

Как писал классик, "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить". Настала пора менять в Кремле девочек. Хорошо выживет тот, кто первым добежит до вашингтонского обкома и заложит подельников, как это сделали старшие товарищи в августе 91-го.

Что касается Украины, то ей, видимо, имеет смысл в ближайшие месяцы не принимать решений, связанных с РФ, которые нельзя будет потом скорректировать.

Кроме того, давно пора убрать из окружения президента людей, навязанных ему Путиным в качестве помощников. Можно сколько угодно рассказывать о хороших намерениях, но когда агрессор назначает жертве агрессии ближайших помощников, – это не просто унизительная капитуляция. Это бесчестье, о котором говорил Черчилль.

Юрий Швец, obozrevatel.com