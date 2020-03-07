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В Беларуси вылечили первого пациента с коронавирусом

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  • 7.03.2020, 18:22
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В Беларуси вылечили первого пациента с коронавирусом

Об этом сообщил Минздрав.

У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. Именно он был первым пациентом в Республике Беларусь, у которого было диагностировано это заболевание. На сегодняшний момент пациент чувствует себя удовлетворительно, сообщает Минздрав.

Согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2-х отрицательных лабораторных тестов.

Выписка пациента запланирована на конец следующей недели.

Все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция, чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная. Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечению 14-дневного карантина и 2-х отрицательных результатов тестирования они также могут быть выписаны.


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