WSJ: Цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель 5 7.03.2020, 19:17

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Фото: Reuters

Уже в следующем квартале цены на нефть могут стать самыми низкими за 20 лет.

WSJ пишет, что неспособность ОПЕК и России договориться о сокращении добычи на фоне и без того снижающегося из-за коронавируса спроса может быть крайне негативно воспринята рынком, и что цены могут упасть ниже 40 долларов за баррель. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, цены уже в следующем квартале могут стать «самыми низкими за 20 лет», пишет «Медуза».

Россия и ОПЕК не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. В действующей редакции соглашение предусматривает суммарную добычу на 1,6 миллиона баррелей в день ниже уровня октября 2018 года, а срок его действия заканчивается 1 апреля. Страны ОПЕК настаивали на его продлении до конца 2020 года с дополнительным сокращением еще на 1,5 миллиона баррелей из опасений снижения мирового спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса. Россия, в свою очередь, предлагала лишь продлить на три месяца действующие сейчас лимиты. В итоге соглашение вообще не было подписано, участники встречи ограничились заявлением о своей готовности к новым переговорам.

Ранее Россия уже давала понять, что не видит необходимости в новом соглашении. Оно было заключено в 2016 году, когда цены на нефть достигли минимума за 12 лет, приблизившись к 30 долларам за баррель. С тех пор в том числе благодаря соглашению нефтяные котировки стабилизировались на уровне 50-60 долларов за баррель, что в Москве считают приемлемым. Против продления соглашения выступали и российские нефтяные компании, которые считают, что влияние коронавируса на спрос на нефть будет лишь кратковременным.

Из-за отсутствия соглашения все ограничения на добычу с апреля будут сняты, и на рынок может поступить большое количество нефти, что приведет к ее переизбытку. Из-за этого на фоне провала переговоров нефтяные котировки обрушились: по итогам пятницы Brent потеряла в цене более 9%, впервые с июня 2017 года опустившись ниже 46 долларов за баррель. Цена барреля WTI снизилась до 41,77 доллара — также на 9%. Однодневное падение цен стало максимальным за последние 11 лет. Помимо этого, резко упали акции американских компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти — инвесторы опасаются, что в связи с низкими ценами им придется сократить производство из-за нерентабельности.

В условиях отсутствия соглашения рынок может ждать дальнейшее падение цен. WSJ пишет, что неспособность ОПЕК и России договориться о сокращении добычи на фоне и без того снижающегося из-за коронавируса спроса может быть крайне негативно воспринята рынком, и что цены могут упасть ниже 40 долларов за баррель. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, цены уже в следующем квартале могут стать «самыми низкими за 20 лет». Эксперты РБК отмечают, что падение цен неизбежно ударит по курсу российского рубля, что, помимо прочего, будет плохо и для выступавших против продления сделки российских нефтяных компаний, которым могут увеличить налоговую нагрузку. Совладелец «Лукойла» Леонид Федун оценил потери России от выхода из сделки в 100-150 миллионов долларов в день.