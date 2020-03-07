В Польше зафиксирован шестой случай заражения коронавирусом 7.03.2020, 19:40

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Все больные коронавирусом в Польше чувствуют себя хорошо.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил о новом – уже шестом – подтвержденном случае заражения коронавирусом в Польше. Инфицированным оказался еще один пассажир автобуса, в котором ехал первый пациент с коронавирусом в Польше, передает «Радио Польша».

Лукаш Шумовский подчеркнул, что новый пациент до сих пор находился на домашнем карантине, а теперь госпитализирован. Министр добавил, что все больные коронавирусом в Польше чувствуют себя хорошо.

«На сегодняшний госпитализированы 128 человек, более 1300 – отправлены на карантин, еще свыше 6 тыс. находятся под санитарным надзором», - сказал министр.

Лукаш Шумовский также призвал со всей серьезностью относиться к рекомендаций, касающимся домашнего карантина, и не подвергать инфицированию других.