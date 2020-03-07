СМИ: Путин требует подачи воды в Крым за урегулирование ситуации на Донбассе 25 7.03.2020, 19:50

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Офис президента Украины изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину.

Подача воды в Крым является одним из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил президент РФ Владимир Путин на переговорах нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года, пишет «Цензор.НЕТ» со ссылкой на свои источники.

Также, по словам главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, в телефонном разговоре 14 февраля Путин снова потребовал от президента Украины Владимира Зеленского возобновления подачи воды в Крым как одно из условий договоренностей на следующей «нормандской встрече».

Именно поэтому вначале глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявили о намерении подать воду в Крым (Шмыгаль затем свои слова опроверг). И именно поэтому власти разослали запросы в инжиниринговые организации о подготовке проекта возобновления подачи воды в Крым. Это проверка общественного мнения, Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину, и может ли поставка воды в Крым стать темой для договоренностей с РФ», — пишет Бутусов.

До 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Однако после того, как Россия аннексировала полуостров, поставки воды были прекращены.