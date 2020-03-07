Зеленский попал на обложку The Guardian 1 7.03.2020, 20:07

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Фото: The Guardian

Авторитетное британское издание обнародовало несколько фотографий президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британской газете The Guardian, а также появился на обложке этого авторитетного издания в субботу, 7 марта, передает korrespondent.net.

Для заглавного фото в газете выбран снимок, на котором президент Украины поправляет пиджак. Под фотографией заголовок: "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".

Внутри интервью можно увидеть еще два фото с Зеленским. На одном из снимков президент Украины сидит на столе и широко улыбается, на другом – держит руку в кармане.

Фото: The Guardian

Фото: The Guardian