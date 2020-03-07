Ливан объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции» 7.03.2020, 20:20

Госдолг страны достиг размера 170% ВВП.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что государство не погасит 9 марта еврооблигации в размере $1,2 млрд, так как валютные резервы страны упали до критического уровня, передает РБК со ссылкой на Reuters. Оставшиеся резервы власти направят на обеспечение «базовых потребностей» ливанского народа, добавил он.

Госдолг страны достиг размера 170% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире, отмечает агентство.

Диаб, ссылаясь на данные Всемирного банка, также сказал, что более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности, а «коррупция сожрала страну».

Власти планируют договориться о реструктуризации долгов с держателями облигаций, добавил он.

Таким образом, страна объявит первый в своей истории дефолт.