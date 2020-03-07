В Витебской области женщинам-ветеранам ВОВ подарили сладости и пожарные извещатели 3 7.03.2020, 20:30

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В Витебской области проживают 164 женщины-ветерана.

Спасатели Витебской области поздравили с 8 марта женщин-участниц Великой Отечественной войны. Накануне праздника 150 офицеров навестили женщин-ветеранов и подарили им цветы, сладости и пожарные извещатели, передает kp.by.

- В Витебской области проживают 164 женщины-ветерана. Мы поздравили их всех, - рассказали в пресс-службе Витебского областного управления МЧС. – Пожарные извещатели, кстати, не просто подарили, но сразу же установили в квартирах ветеранов. Ведь безопасность – это главный подарок.