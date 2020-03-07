В Германии требуют остановить «Северный поток-2» 7.03.2020, 20:42

Немецкие экологи из общества защиты окружающей среды хотят помешать российскому газопроводу.

Требование об остановке работ будет направлено в горную инспекцию города Штральзунд на севере страны, пишет lenta.ru со ссылкой на WirtschaftsWoche.

По словам представителей организации, выданное немецкими властями разрешение на прокладку трубопровода требует перепроверки, поскольку есть опасения, что проект нанесет ущерб экологии региона Мекленбург-Передняя Померания и всей Германии.

Экологи ссылаются на заключение берлинского института, где говорится, что выбросы метана при добыче природного газа в России и в Европе в реальности выше, чем было указано в заявке, одобренной перед строительством газопровода.

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в конце прошлого года после того, как США ввели санкции против всех возможных участников проекта. Швейцарская компания Allseas после этого прекратила работы и вывела суда из акватории Балтийского моря. Россия пообещала достроить газопровод своими силами.