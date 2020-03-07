Минздрав: Новых случаев заражения коронавирусом в Беларуси не выявлено

Минздрав: Новых случаев заражения коронавирусом в Беларуси не выявлено11
- 7.03.2020, 20:50
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Ранее Минздрав сообщил о первом вылеченном пациенте.
В Беларуси по состоянию на утро 7 марта не выявлены новые случаи заражения китайском каронавирусам, а шесть пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии.
Об этом tut.by сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.
По состоянию на 5 марта под медицинским наблюдением находились 1322 человека, которые приехали из эпидемиологически неблагоприятных районов. В этот же период 1135 человек были сняты с наблюдения в связи с тем, что у них нет никакой клинической картины и инкубационный период уже прошёл.