Минздрав: Новых случаев заражения коронавирусом в Беларуси не выявлено 11 7.03.2020, 20:50

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Ранее Минздрав сообщил о первом вылеченном пациенте.

В Беларуси по состоянию на утро 7 марта не выявлены новые случаи заражения китайском каронавирусам, а шесть пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом tut.by сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

По состоянию на 5 марта под медицинским наблюдением находились 1322 человека, которые приехали из эпидемиологически неблагоприятных районов. В этот же период 1135 человек были сняты с наблюдения в связи с тем, что у них нет никакой клинической картины и инкубационный период уже прошёл.