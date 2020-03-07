Зеленский: Новое правительство не зависит от олигархов 6 7.03.2020, 21:02

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Также президент Украины объяснил отставку Кабмина Алексея Гончарука.

Новое украинское правительство не зависит от олигархов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Фрагмент интервью 7 марта опубликовала пресс-служба украинского главы государства.

"[Олигархам] принадлежит 70–80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших – мы должны это понимать", – сказал Зеленский.

Он объяснил отставку Кабмина Алексея Гончарука необходимостью "отреагировать на эффективность работы правительства".

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут прогнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения", – подчеркнул президент.

Он заверил, что курс Украины после кадровых перестановок не изменится и Киев продолжит сотрудничать с Международным валютным фондом, продолжит работать над внедрением земельной реформы и разработкой законопроекта о национализированных банках, чтобы не позволить возврат учреждений бывшим владельцам.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Новым главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.