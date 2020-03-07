Белорусские биатлонисты до последней стрельбы сражались за медаль в эстафете

Белорусские биатлонисты до последней стрельбы сражались за медаль в эстафете1
- 7.03.2020, 21:04
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Белорусы боролись за медаль, но стали седьмыми.
Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Второе место заняла команда Украины, тройку замкнула сборная Швеции, передает pressball.by.
Сборная Беларуси до последнего рубежа претендовала на место на пьедестале. Однако Роман Елетнов на "стойке" заработал штрафной круг, в итоге команда финишировала на седьмой позиции.
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. Норвегия 1:10.25,3 (0+5)
2. Украина +38,2 (0+5)
3. Швеция +43,3 (1+8)
4. Россия +46,9 (0+7)
5. Германия +57,2 (1+10)
6. Италия +1.46,9 (0+5)
7. БЕЛАРУСЬ (А.Смольский, С.Бочарников, Н.Лобастов, Р.Елетнов) +2.17,5 (1+7)
8. Словения +2.53,8 (0+7)
9. Швейцария +3.00,4 (0+6)
10. Австрия +3.09,1 (0+10)
Всего стартовали 26 команд.