Белорусские биатлонисты до последней стрельбы сражались за медаль в эстафете 1 7.03.2020, 21:04

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Иллюстрационное фото

Белорусы боролись за медаль, но стали седьмыми.

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Второе место заняла команда Украины, тройку замкнула сборная Швеции, передает pressball.by.

Сборная Беларуси до последнего рубежа претендовала на место на пьедестале. Однако Роман Елетнов на "стойке" заработал штрафной круг, в итоге команда финишировала на седьмой позиции.

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия 1:10.25,3 (0+5)

2. Украина +38,2 (0+5)

3. Швеция +43,3 (1+8)

4. Россия +46,9 (0+7)

5. Германия +57,2 (1+10)

6. Италия +1.46,9 (0+5)

7. БЕЛАРУСЬ (А.Смольский, С.Бочарников, Н.Лобастов, Р.Елетнов) +2.17,5 (1+7)

8. Словения +2.53,8 (0+7)

9. Швейцария +3.00,4 (0+6)

10. Австрия +3.09,1 (0+10)

Всего стартовали 26 команд.