«Банкомат купюры не выдал, но деньги списались. Почему это не кража?» 5 7.03.2020, 21:43

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Необычный случай произошел в Мозыре.

Читатель Onliner Алексей столкнулся в Мозыре с необычной проблемой: он снимал в банкомате «БПС-Сбербанка» российские рубли с карты «Сбербанка» (российский банк). Перед мужчиной открылась щель банкомата без купюр, а на экране была издевательская в этом контексте фраза «Возьмите деньги».

Что еще хуже, со счета Алексея списалась сумма, которую он хотел снять. Звонок в «БПС-Сбербанк», с его слов, ситуацию не решил: «Мне ответили, что ничем помочь не могут, и предложили звонить в Россию в свой банк и там решать вопрос».

Мужчину это возмутило: «Если кассир ошибается, выдает бо́льшую сумму и человек уходит, не пересчитав деньги, то это позиционируется как кража. Здесь, получается, списание средств произошло, банкомат денег не выдал — почему это не кража?»

Алексей дозвонился в «Сбербанк» и объяснил ситуацию: «Они там как-то увидели, что деньги не выдал банкомат. Оператор сказал, что средства вернутся 19 марта». Непонятно, почему возврат средств занимает столько времени: «Это я белорус. А если россияне попадут в такую ситуацию с последними деньгами?»

Мужчина остался недоволен поведением белорусского «БПС-Сбербанка»: «Мне сказали, что они не могут проверить списание средств с моей карты. На вопрос „А проверить банкомат на выдачу средств?“ ответили, что тоже не могут, потому что банкоматы обслуживает инкассаторская — не знаю, как правильно написать, — компания. Как в мемчике: наши полномочия как бы все».