Президент Польши подписал спецзакон о борьбе с коронавирусом 1 7.03.2020, 22:11

Анджей Дуда

Спецзакон предусматривает, среди прочего, возможность удаленной работы и выплату пособий.

Президент Польши Анджей Дуда подписал спецзакон о борьбе с коронавирусом. Вчера вечером документ без поправок был принят Сенатом и отправлен на подпись президенту Польши.

О подписании спецзакона глава польского государства сообщил в ходе визита в больницу в Нысе, что в Опольском воеводстве, передает «Радио Польша».

«Я подписал этот закон как только это стало возможным. Надеюсь, что уже в ближайшие дни этот закон позволит действовать главврачам и местным властям, ответственным за больницы, чтобы мы были подготовлены еще лучше и могли действовать еще эффективнее, если у нас будут подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом», - сказал польский президент.

Подписанный Анджеем Дудой закон предусматривает, среди прочего, обязательную госпитализацию лиц, зараженных или с подозрением на заражение коронавирусом, а также возможность удаленной работы во время карантинного или эпидемиологического надзора и выплату пособий для родителей в случае закрытия школ, детских садов и яслей.