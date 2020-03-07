Костевич: Новая система оплаты труда не нацелена была на повышение зарплаты 7.03.2020, 22:25

ИРИНА КОСТЕВИЧ

Многие бюджетники получили январские зарплаты заметно ниже декабрьских.

В январе белорусы начали сообщать о необоснованном снижении размера зарплаты. Ситуацию прокомментировала министр труда Ирина Костевич в интервью телеканалу ОНТ.

— Новая система оплаты труда, которая заработала с 1 января 2020 года, не нацелена была на повышение заработной платы. Эта система была нацелена на совершенствование системы оплаты труда, самой системы. Главное — не допустить снижения заработной платы. В равных условиях: при одинаковом количестве рабочих дней, при одинаковой нагрузке. Мы понимаем эту сопоставимость. Какие вопросы решила эта новая система? Тарифная ставка — 41 рубль. Если посмотреть по минимальной зарплате, то это всего чуть больше 12% — удельный вес тарифной части, первый разряд. С 1 января 2020 года мы перешли на базовую ставку, и это — 185 рублей. Мы усилили удельный вес постоянной, тарифной, гарантированной части в заработной плате. Это очень важно. С чем мы столкнулись на практике, когда пошло начисление по январю? Конечно, не избежали человеческого фактора — ошибки.

По мнению Костевич, «сработал человеческий фактор».

— Мы старались максимально оперативно реагировать на это. Для этого должна быть фактура. Нам не нужны фамилия и отчество, нам нужно хотя бы название учреждения, где человек увидел, что, на его взгляд, ему неправильно начислена зарплата. В течение января-февраля, отрабатывая расчетники, мы посмотрели, что люди видят цифру «итого». Но перед «итого» есть составляющая всей заработной платы. В образовании к элементу заработной платы относили материальную помощь, но это не элемент зарплаты, это материальная помощь. Премию, которую давали за счет экономии. Мы же говорим о базовых условиях. Экономия будет, но не в январе, так как это начало года. Это не только специфика бюджета, а и специфика страны, коммерческого сектора. Эта экономия появится в феврале, марте. Она будет. Фонд оплаты труда как сформировался, такой и будет. А в бюджете фонд оплаты труда на 2020 год заложен с ростом 15%.

Ранее Костевич заявила инвалиду второй группы, что «деньги нужно уметь зарабатывать».