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Нет в диктатурах вечности

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  • Telegram-канал СерпомПо
  • 7.03.2020, 22:42
  • 1,757
Нет в диктатурах вечности

И судьба у них одна – заканчиваться.

Путин объявил, что двоевластие губительно для России, стране нужна сильная президентская власть. Также он сообщил, что воспринимает свое президентство не как работу, а как судьбу.

Но проблема в России не в сильной или слабой президентской власти, не в мифическом двоевластии. Она в другом – страной правит мафия. Несменяемая мафия, обогатившаяся на гражданах России и ее природных ресурсах.

В Соединенных Штатах – сильная президентская власть. Но за те годы, пока мафиозная группа Путина сидит у власти в России, там сменилось 3 президента. Кроме того, при сильной президентской власти в США невиданное дело, чтобы личные друзья президента становились на госзаказах из предпринимателей средней руки миллиардерами. Это есть только у Путина в России.

Поэтому главный политический вопрос в России – как убрать от власти мафию, как сделать власть в России нормальной.

А что касается вопроса о президентской или парламентской республики, то ведь не с Путиным же его обсуждать? Это будет после него и его клана.

Да, Путин направил Россию на путь мафиозного государства. Такую судьбу он ей уготовил и считает, что его мафия будет править долго — нынешняя гибридная Конституция просуществует минимум 30 лет.

Это не новость. Диктаторы любят рассуждать о вечности. О судьбе. Но нет в диктатурах вечности. И судьба у них одна – заканчиваться. Поэтому главное событие в жизни Путина впереди. Там он встретит свою судьбу.

Telegram-канал СерпомПо


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