Бунт автомобилистов 8.03.2020, 8:04

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Фото: tut.by

Платить дорожный налог отказываются даже «последние могикане».

Пенсионер Юрий Петрович - представитель автомобильного меньшинства. В том смысле, что регулярно проходил техосмотр на своем стареньком «Рено», пишет «Вечерний Брест».

Каждый год, обычно в феврале, 68-летний брестчанин посещал станцию диагностики, чтобы лично убедиться в исправности основных деталей, коих в его машине более 8000.

На 12 не делится…

«То, что несколько лет назад к ТО привязали так называемый дорожный сбор, конечно, существенно бьет по карману. Потому что кроме платы за сам техосмотр (это около 30 рублей) мне необходимо заплатить еще 162 рубля за дороги, в сумме выходит почти 200 - без малого половина моей пенсии. Некоторые знакомые, которые тоже весьма щепетильно относятся к техническому состоянию своего автомобиля, проходят техосмотр, стараются устранить выявленные неисправности, после чего уезжают, не получив сертификат, поскольку не хотят платить этот самый дорожный сбор, а без него техосмотр считается непройденным. И человек в таком случае автоматически попадает в разряд нарушителей», - рассказывает пенсионер.

В прошлые годы Юрий Петрович, в отличие от своих знакомых, проходил всю процедуру ТО до конца, уплачивал госпошлину, получал разрешение на участие в дорожном движении, после чего ему выдавали соответствующий сертификат о допуске к ДД. На сей раз и он, судя по всему, может перейти в категорию большинства белорусских водителей, которые бойкотируют привязанный к техосмотру дорожный налог.

«Неделю назад я, как обычно, поехал на почту, чтобы заплатить за дороги шесть базовых величин. Показываю техпаспорт, а мне девушка в окошке говорит: вы можете платить помесячно. Спрашиваю: вы уверены? Она говорит: да, сейчас многие так делают. И делит 162 рубля на 12, выходит что-то около 13. (13,50). Я говорю, хорошо, мне так гораздо удобнее. В следующем месяце я, может, ездить не буду. А если буду, приду и заплачу вместе с коммуналкой». Она мне выписала квитанцию, после чего я поехал на станцию диагностики, а там говорят: нет, мы вам не можем выдать сертификат, поскольку вы не уплатили всю сумму дорожного сбора», - рассказывает мужчина.

Обратившись в Минтранс, журналисты лишь убедились в том, что сотрудники диагностической станции поступили согласно действующим постановлениям властей. Никаких изменений в законодательстве пока нет, хотя разговоры по этому поводу ведутся уже третий год.

Местное руководство оператора связи отказалось давать комментарии: дескать, в каждом частном случае надо разбираться отдельно. Сколько обманутых автомобилистов попали таким образом впросак, остается лишь догадываться. Но на одой из станций диагностики нам подтвердили: такие случаи действительно были.

Почему власти не исполняют своих обещаний перед водителями?

Попытаемся разобраться, почему правительство, уже год обещающее отвязать уплату так называемого дорожного сбора от техосмотра, так и не удосужилось это сделать. По официальной информации, еще в феврале 2019-го в Минтрансе подготовили проект указа, предполагающий возможность помесячной уплаты госпошлины всеми участниками ДД. Технический осмотр в таком случае становится отдельной процедурой, никак не привязанной к платежам за дороги. Проект был согласован с Минфином и направлен в администрацию Лукашенко, но пока что не нашел поддержку.

Между тем, 10 декабря неравнодушная автообщественность отправила в Министерство финансов петицию с просьбой предать огласке расчеты всех вариантов по включению дорожного сбора в стоимость топлива. Белорусы задали сотрудникам ведомства несколько вполне конкретных вопросов, как например: включается ли в стоимость товара дорожный сбор, который платят владельцы автотранспорта, перевозящие товары продовольственной группы; отвечает ли принципу равенства и справедливости то, что автомобилист, проехавший за год 10 000 км, должен платить столько же, сколько и тот, кто проехал 50 000 км?

Из Минфина пришел ответ. В качестве преамбулы в нем говорится, что поступления от госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении составляют около 39 % от запланированных расходов дорожного фонда на 2020 год. Финансирование оставшейся части расходов осуществляется из других бюджетных источников.

Что же касается справедливости, то в ведомстве убеждены: «Независимо от количества осуществляемых автовладельцем поездок дороги должны быть заранее построены и содержаться в пригодном для их эксплуатации состоянии. В этой связи госпошлина является, по сути, минимальным компенсационным платежом за пользование дорожной инфраструктурой, который солидарно распределяется между владельцами транспортных средств. При этом граждане, более активно эксплуатирующие транспортные средства, приобретают большее количество автомобильного топлива, в цену которого включены акцизы и НДС».

Примечательно, что включение госпошлины в стоимость автомобильного топлива не планируется. И на то, по мнению Минфина, есть как минимум две причины. Во-первых, такой шаг потребует увеличения объемов финансирования из бюджета организаций, которые сейчас освобождены от уплаты госпошлины (речь идет о сельхоз- и спецтехнике). Во-вторых, в таком случае придется возвращать деньги тем автовладельцам, которые уже рассчитались с государством. Помимо этого, Минфин прогнозирует: реализация такого предложения вызовет рост цен на автомобильное топливо, в результате чего цены на него в Беларуси будут выше, чем в приграничных регионах России. А из этого следует, что как минимум фуры, а как максимум все организации и жители приграничных территорий будут заправляться в РФ, из-за чего наша страна потеряет деньги за счет неполученных акцизов и НДС. Сколько она теряет сейчас, когда большинство водителей игнорят не только госпошлину, но и сам техосмотр, ответа пока нет. Впрочем, исходя из логики Минфина («придется возвращать деньги»...), едва ли в этом году что-то изменится.

«Проектом указа предусматривается возможность отвязать уплату госпошлины от прохождения техосмотра. Для граждан, использующих транспортные средства нерегулярно, проектом указа предусмотрена возможность ежемесячного внесения платы не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении. Если владельцем будет принято решение не эксплуатировать транспортное средство (например, в зимний период), плата вноситься не будет. В случае единовременного внесения платы за 12 месяцев и более к установленным ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент 0,8, что обеспечит снижение размеров платы на 20 %», - так завершается официальный ответ, опубликованный на сайте главного финансового ведомства страны.

Очевидно, вся эта переписка в сети между представителями автомобильного сообщества и властями велась еще до прихода в Беларусь нефтяного танкера из Норвегии и отсутствующего контракта на поставки сырья из России. Сейчас рост цен на наших АЗС - лишь вопрос времени, и судя по всему, не столь уж отдаленного. Причем речь может идти (что, собственно, не скрывают в «Белнефтехиме») о значительном увеличении скорости подорожания с нынешней одной копейки в неделю. А фраза о том, что, дескать, включение «дорожной ренты» в стоимость топлива повлечет за собой спекуляции в приграничных с РФ регионах, кажется уже не столь актуальной.

Концерн «Белнефтехим» представил расчеты, показывающие, что в случае привязки дорожной пошлины к стоимости литра топлива ее придется увеличить как минимум на 12 процентов. Как сообщает «Белтехосмотр», в 2019 году разрешение на участие в дорожном движении получило каждое третье авто. Соответственно, две трети автомобилей ездят без техосмотра либо не ездят вовсе. Количество машин, которые проходят техосмотр, снижается шестой год подряд.