Ученые рассказали, что дарить женщине, зная ее психологический тип 8.03.2020, 8:49

Нужно уметь рассчитывать эмоциональное воздействие от подарков.

Умение выбрать удачный подарок – это не дар свыше, а мастерство, которое можно и нужно развивать. Из чего исходить, выбирая подарок женщине к 8 Марта? Как правильно использовать знание особенностей ее характера? Об этом РИА Новости рассказала декан факультета "Психология, педагогика и дефектология" Донского государственного технического университета, доктор психологических наук, профессор Ирина Абакумова.

– Существует ли связь между психологическим типом человека и подарком, который он готов принять?

– В психологии много классификаций, по которым мы разделяем людей на определенные типы, и универсальной методики выбора подарков не существует. Но есть простая классификация психотипов по способу восприятия информации, которая поможет нам расставить приоритеты при решении этой непростой и ответственной задачи.

К примеру, визуалы оценивают мир через зрительные образы, а аудиалы – через звуковые. Первых можно сводить на художественную выставку или в розарий, вторых – на концерт.

Нужно уметь рассчитывать эмоциональное воздействие подарков, у каждого человека есть свои психофизиологические особенности. Они связаны с балансом нейрохимических систем и типом высшей нервной деятельности и, во многом, закладывают основу характера. Если у человека нервная система немного слабее, чем у остальных – это не плохо само по себе. Скорее всего, этот человек чувствительный, он умеет улавливать тонкие нюансы. Но не стоит дарить ему билет на рок-концерт.

– Чем еще может помочь психология при выборе подарка?

– Самая подробная психологическая классификация, которая часто применяется в контексте праздника, основана на "акцентуациях" - особенностях характера человека.

Например, есть люди-гипертимы, их можно называть "моторчиками" – энергичные и находчивые, суетливые и непоседливые. Женщине такого типа можно подарить что-то, связанное со спортом, с активным образом жизни. Например, прыжок с парашютом, сертификат на занятия аргентинским танго.

Есть тревожные люди. Они занимаются познанием самих себя, самоаналитикой. Им постоянно кажется, что они недостаточно хороши в каких-то значимых для них областях, и что окружающие это видят. Женщине такого типа наверняка понравится подарок, который поможет повысить уверенность в себе. Это могут быть кратковременные курсы например, по созданию сыра в домашних условиях или по оригинальной выпечке. Такой презент доставит удовольствие, человек начнет верить, что в какой-то области он стал лучше окружающих, и его самооценка стабилизируется.

Женщины-педанты отличаются чрезмерной аккуратностью и точностью, всегда и во всем любят порядок. Они оценят прагматичный подарок, связанный с организацией хранения. Наверняка их обрадует органайзер или сумочка с большим количеством отделений.

Люди-шизоиды обладают богатым внутренним миром. Эрудированные, загадочные, молчаливые и закрытые, зачастую стремятся к одиночеству. Женщины такого типа любят интеллектуальные изыски. Можно пригласить их на фильм в жанре арт-хаус или на шоу с глубоким смыслом, подарить книгу, которая пока не стала популярной, но может стать бестселлером в сфере интеллектуальной прозы.

Женщины-эмотивы чрезмерно впечатлительны, чувствительны и ранимы. Они во всем видят что-то трогательное, нежное и ласковое. Желанным подарком для них станут символические романтичные вещи – шкатулки или украшения ручной работы, милые открытки, предметы обихода, которые будут наделены для них особым смыслом.

Люди-демонстраторы экстравагантные, всегда любят быть в центре внимания окружающих. Такую женщину можно порадовать эффектными подарками – например, огромным букетом цветов, фигурами из воздушных шаров, оригинальными вещами в яркой упаковке.

– Поможет ли знание психотипов выбрать цветы к 8 Марта?

– Разные женщины любят разные цветы. В начале весны всем приятно получать в подарок первые фиалки, подснежники, нарциссы. Такие букеты ассоциируются с возрождением природы, с обновлением, которое придет в нашу жизнь с весенним праздником.

– Как не надо делать подарки?

– Я нахожу довольно спорной привычку некоторых людей дарить сразу два подарка, как бы страхуясь: не понравится один подарок, выстрелит другой. Психологические механизмы в таком случае сработают не на руку дарящему: ценность подарков нивелируется. К примеру, мы можем вручить дорогую вещь и более скромную, но нужную – ювелирное украшение и блокнот. В таком случае ценность первого в глазах принимающего упадет. Исключение – цветы, они всегда дополняют подарок, создают общее эмоциональное поле.

– Когда можно считать, что подарок удался?

– Лучшие подарки, конечно же, те, которые остаются в памяти на всю жизнь. Есть такое понятие - "реминисценция": когда ты впервые испытал эмоции от подарка, они не сразу запечатлеваются в сознании, но со временем ты начинаешь возвращаться к этому моменту, как было здорово, "как я был счастлив тогда".

Подарок – важная часть невербального общения. Радуйте близких и получайте удовольствие от того, что делаете счастливым другого человека.