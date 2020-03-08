«Бак дизеля подорожал на 30 рублей!» 8.03.2020, 8:54

Есть ли предел росту цен на бензин в Беларуси?

С начала года бензин и дизель на автозаправках подорожали 9 раз, а с начала прошлого цены менялись 37 раз. Почему топливо дорожает, что об этом думают водители, есть ли предел росту цен и сколько будет стоить бензин к концу года, узнавали журналисты «Вечернего Гродно».

Бак дизеля подорожал почти на 30 рублей

Только в этом году цены на бензин и дизельное топливо росли 9 раз и постоянно на одну копейку. С 1 марта литр АИ-92 стоит 1,73 рубля, АИ-95 — 1,83 рубля, АИ-98 — 2,05 рубля, ДТ — 1,83 рубля. Повышение в концерне «Белнефтехим» объясняют стандартными формулировками — изменились стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ (в январе – феврале средняя цена была от 56 до 63 долларов за баррель), и курс национальной валюты.

В то же время в прошлом году цены на бензин и дизельное топливо менялись 28 раз, больше всего — в марте и декабре (по 5 раз), а также в апреле и мае (по 4 раза).

Решили подсчитать, сколько стоило заправить бак автомобиля «Опель-Зафира» два года назад, год назад и сколько стоит сейчас. В бак вмещается примерно 55 литров дизельного топлива. В начале марта 2018 года литр дизеля стоил 1,33 рубля, через год — 1,56 рубля, теперь 1,83 рубля. Выходит, два года назад залить полный бак можно было за 73,15 рубля, год назад — 85,80 рубля, теперь почти на 15 рублей больше, а именно 100,65 рубля. Таким образом, за два года бак дизельного топлива подорожал сразу на 27,50 рубля! Учитывая, что цены менялись на копейку, то как такового подорожания водители практически не чувствовали.

Что думают водители

Автолюбители сходятся в одном — меньше ездить или заправляться на АЗС они не стали: цены повысились, а вслед за ними увеличились расходы на топливо. И, несмотря на то что бензин и ДТ дорожают на одну копейку, в целом повышение ощутимо.

— Белорусы все считают, потому что сегодня прожиточный минимум ниже плинтуса, — говорит один из водителей, который заправлялся на АЗС в центре города. — И лучше, когда цена растет на одну копейку, а не сразу. Вот я пришел в магазин и мне надо взять стиральную машину. Проще платить по 20 рублей двенадцать месяцев, чем всю сумму сразу. Я как заправлялся, так и сейчас заправляюсь, но платить приходится больше.

Рост цен на топливо увеличил расходы перевозчиков. Они отмечают, что билеты для пассажиров не подорожали, а затраты на заправку существенно выросли.

— Дорога до Минска и обратно — около 600 километров. У меня расход топлива 11 литров на 100 километров. Если пару лет назад заправлялся на 96 рублей, теперь плачу 120. При этом цена билета для пассажира не поменялась, — говорит гродненский перевозчик Виктор. — Почти все перевозчики ездят на дизеле, это выгоднее, но есть такие, кто покупает бензиновые бусы: в них можно поставить метан, и тогда поездка в Минск и обратно выйдет вдвое дешевле — около 60 рублей.

Примечательно, что подорожание топлива никак не поменяло ситуацию на авторынке. Как рассказал владелец автосалонов Parkhaus в Гродно и Бресте Александр Трусь, лишь небольшой процент клиентов приезжает в автосалоны для того, чтобы поменять автомобиль с большим мотором на малый.

Вопросы эксперту

Четыре наивных вопроса журналисты задали эксперту — старшему аналитику «Альпари» Вадиму Иосубу.

Почему бензин дорожает на одну копейку?

— Объективно бензин должен был дорожать, так как у нас еще в 2014 году литр АИ-92 стоил около доллара. Курс начал сильно расти, а рублевая цена стояла на месте. В результате за пару лет в валютном выражении литр бензина подешевел почти вдвое. Белорусские НПЗ поставляли топливо на внутренний рынок с убытками для себя, но этот убыток окупался за счет экспорта нефтепродуктов. Когда экспорт перестал окупать дешевое топливо внутри страны, было принято решение, что цена должна расти. При этом не хотелось будоражить население. Поэтому выбрали компромиссный вариант — прибавлять на одну копейку.

Есть ли предел роста стоимости топлива?

— По идее пределом роста должна стать цифра, которая позволила бы НПЗ выйти на разумную рентабельность при поставках топлива на внутренний рынок. Но точной цифры нет. С одной стороны, цена на нефть в мире постоянно колеблется и последний месяц активно падает. С другой — мы покупаем сырье не по мировой цене. И, в-третьих, мы пока вообще ничего не покупаем в России, кроме отдельных поставок. В странах с рыночной экономикой, например в США, часто очень сильно колеблются цены на бензин вместе с ценами на нефть. И у нас были отдельные годы, когда нефть почти вдвое подешевела и бензин на заправках тоже. Начинала нефть дорожать, и бензин дорожал. Поэтому назвать цифру сложно. Если бы не было проблем с поставкой нефти из России, возможно, цены на бензин снизились бы, потому что нефть на мировом рынке быстро дешевеет.

Сколько будет стоить бензин к концу года?

— Это нельзя спрогнозировать. Многое непонятно: сколько будет стоить нефть в мире, почем и в каких объемах мы будем покупать ее в России или не в России, что будет с курсом доллара. Вряд ли у Белнефтехима есть какой-либо план, сколько должен стоить бензин к концу года. Скорее всего, все сводится к тому, что цены на бензин будут поднимать.

Можно ли ждать понижения цен?

— Теоретически да. Одно благоприятное условие уже есть — нефть в мире дешевеет. Если бы удалось быстро закрыть вопрос с Россией по поставкам нефти, выйти на окончательную формулу и в нормальных объемах получать нефть, нам бы нефть обходилась дешевле. Это было бы возможностью понизить цены. Но в нынешней ситуации, когда в мире нефть дешевеет, а мы ее «по крохам» собираем, снизить цену достаточно сложно.