В Узбекистане растет сопротивление Кремлю 8.03.2020, 8:59

Страна перестала быть «сателлитом» России.

Намерение Узбекистана стать более открытым всему миру, наряду с отказом вступить в возглавляемый Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сигнализирует о том, что страна стремится стать более самостоятельной и обуздать зависимость от Москвы, считают эксперты, пишет издание central.asia-news.com.

По словам бывшего министра юстиции Узбекистана Мухаммада Бобура Маликова, правительство пытается укрепить позиции в международном сообществе, чтобы продемонстрировать отход от российского влияния.

«Совершенно очевидно, что президент Узбекистана старается выстроить многовекторную внешнюю политику, что демонстрирует его недавний визит в Турцию, где он встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сказал он.

Недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Узбекистан стал еще одним признаком растущего авторитета страны на международной арене, отметил Маликов, который также был послом Узбекистана в Вашингтоне.

Визит Помпео продемонстрировал, что США становятся все более привлекательным партнером для стран Центральной Азии, добавил он.

3 февраля, во время своего пребывания в Узбекистане, Помпео «поблагодарил президента Мирзиёева за лидерство в развитии более тесного стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном и за продвижение обсужденного на переговорах политического урегулирования в Афганистане», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

С Россией или без нее?

В то же время Узбекистан демонстрирует готовность обуздать зависимость от России, и, поскольку страны не имеют общей границы, это делает Узбекистан «менее уязвимым перед ней, по сравнению с такими странами, как Грузия, Беларусь и Украина», заявил Маликов.

Безусловно, Узбекистан по-прежнему зависит от России, в первую очередь в газовой промышленности, сказал он, добавив, что этот сектор является «личной вотчиной» Путина.

По словам Маликова, несмотря на зависимость Узбекистана от России, Мирзиёев понимает, что самообеспеченность становится все более важной, поскольку Россия все глубже втягивается в долгосрочные конфликты — это конфликты в Донбассе на Украине, в отколовшихся от Грузии регионах Южная Осетия и Абхазия, и война в Сирии.

Кроме того, беспокойство вызывает и «возникновение [спровоцированных Кремлем] новых конфликтных ситуаций даже с такими близкими союзниками для России, как Беларусь», — сказал он.

Такое поведение Москвы делает долгосрочный союз с ней довольно рискованным, добавил он.

Бывший узбекский дипломат и экономист Алишер Таксанов с Маликовым согласен.

«Последние события показывают, что Узбекистан взял курс на формирование многовекторной и сбалансированной внешней политики», — говорит он.

«Да, Узбекистан очень зависим от России, но и России очень нужен Узбекистан», — сказал Таксанов.

По его словам, Узбекистан все еще сильно зависит от России в экономическом плане. Россия является крупнейшим торговым партнером страны — там работают порядка пяти миллионов узбекских трудовых мигрантов.

Тем не менее, Мирзиёев не может не осознавать, что продолжающаяся зависимость от Москвы несет в себе определенный риск, отметил Таксанов.

«В настоящее время Путин буквально остался в одиночестве, у него практически нет союзников на внешнем поле, поэтому он делает ставку на бывших членов СССР, и Узбекистан в этом аспекте — очень необходимый партнер», — сказал он.

«Однако Путину не стоит рассчитывать на то, что президент Узбекистана станет его сателлитом», — добавил Таксанов.

Демонстрация суверенитета, независимости

Узбекский лидер уже неоднозначно дал Москве понять, что страна планирует укреплять свою независимость, заявив 20 января, что Узбекистан не будет вступать в ЕАЭС, где доминирует Россия. Вместо этого он выбрал статус наблюдателя.

По словам Маликова, отказ Узбекистана от вступления в ЕЭС, скорее всего, является «демонстрацией мировому сообществу и собственному народу приверженности президента Мирзиёева пути суверенитета и независимости».

Бывший президент Узбекистана Ислам Каримов, скончавшийся в 2016 году, делал еще более демонстративные шаги.

Каримов исключил использование советского определения «Великая Отечественная война» из употребления по отношению Узбекистана и переименовал День победы (9 мая) в День памяти, сказал Маликов.

Более того, Каримов вывел страну из возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ввел в Узбекистане латиницу вместо кириллицы.

Факторы риска

Очередное напряжение в отношениях Узбекистана с Москвой вызвало продолжающееся судебное разбирательство по делу политического аналитика и ряда военнослужащих по обвинению в шпионаже в пользу Москвы.

Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента 10 февраля провел второе заседание закрытого процесса по делу 61-летнего Рафика Сайфулина, политического аналитика и бывшего директора ташкентского аналитического центра под названием Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан (ИСМИ), и десяти военнослужащих.

По словам прокуроров, обвиняемые в измене подсудимые шпионили в пользу Москвы, раскрывали государственные секреты и совершали другие преступления.

Однако дело Сайфулина — это «лишь верхушка айсберга... в основе которого находятся более крупные фигуры, которые лоббируют интересы России и блокируют инициативы Президента Мирзиёева в отношении установления более тесных взаимоотношений с Западом», — считает Таксанов.

«Несмотря на разоблачение шпионажа в интересах России, около 50 процентов специалистов службы безопасности страны учились в России, имеют тесные связи с этой страной, а их ближайшие родственники имеют российское гражданство, и также держат собственность и капиталы на территории Российской Федерации», — сказал он.

По словам Таксанова, другим активом Путина в Узбекистане является этническое русское меньшинство.

«Большинство россиян недовольны политикой Путина и критично относятся к его действиям, в то время русское население в Узбекистане, напротив, воспринимают его очень положительно, считают его своим защитником и опорой», — добавил он.