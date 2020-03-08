«Зачем мне продавать знания и опыт за $100, если можно заработать в 10 раз больше?» 4 8.03.2020, 9:23

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Бобруйчанин о своей работе за границей.

55-летний бобруйчанин Владимир Хиргий пять с половиной лет работает на Чукотке вахтовым методом. Мужчина рассказал «Вечернему Бобруйску», что вынудило его поехать в столь суровый край и жить в непростых условиях, сколько он там зарабатывает и чем удивляет его местное население – чукчи.

«Не хочется экономить каждую копейку»

По своей основной специальности Владимир горный электромеханик, учился в Донецке, откуда сам родом. В Бобруйск он приехал будучи взрослым, по семейным обстоятельствам. Работал здесь руководителем шахматно-шашечной школы «Дебют» при отделе образования Первомайского района, электриком на РТИ и в ПМК. Ездить на заработки мужчина начал около 12 лет назад.

– Зарплаты здесь не очень большие, – поясняет свое решение поехать «за длинным рублем» мужчина. – Зачем мне продавать свою профессию, знания и опыт за 100 долларов, если я могу заработать в 10 раз больше за ту же самую работу? Не могу я спокойно сидеть дома, кушать борщи и ничего не делать, если такая возможность есть . К тому же тогда у меня семья была, дети, дочь училась платно в институте. И хочется жить достойно – зайти в бар, выпить чашечку кофе, подарить любимой женщине золотое украшение. А не экономить каждую копейку, ездить в троллейбусе с непробитым талоном, стоя у компостера. И такое бывало в жизни.

В 2008-ом году Владимир поехал в Ноябрьск (Россия), где работал электромонтажником в нефтеперерабатывающей компании. Последующих шесть лет трудился, в основном, в этой же сфере в разных уголках России. С августа 2014-го работает на Чукотке в российской группе компаний «ТЭС ДКМ», которая специализируется на строительстве, эксплуатации электростанций, ремонту объектов теплоэнергетики.

По словам собеседника, «фирма серьезная: судимых и зависимых от алкоголя на работу не берут». Владимир – начальник смены центрального распределительного пункта, который обслуживает международный аэропорт «Анадырь» в поселке Угольные Копи. Основное напряжение на распредпункт приходит с города Анадырь (столица Чукотки), а оттуда – на аэропорт и некоторые районы поселка. Пункт находится в 25 метрах от аэропорта. Основная задача Владимира и его коллег – электротехническое обеспечение полетов пр любых обстоятельствах.

– Вахта обычно длится три месяца, потом полтора – нахожусь дома, – рассказывает мужчина. – Бывало, что и по пять месяцев работал без отпуска, когда людей не хватало: у кого-то свадьба, у кого-то другие причины.

На этот раз Владимир приехал в Бобруйск перед Новым годом, а уехал на очередную вахту 24 февраля. График работы – сутки через двое. Зарплата, по словам мужчины, «белая». В белорусских деньгах – более 2 тысяч, плюс ежемесячно выплачиваются командировочные в размере более 1 тысячи рублей на наши деньги. Иногда еще бывают премиальные в конце года. Полет домой в отпуск и обратно оплачивает компания. Полный медицинский пакет, бесплатное проживание в общежитии аэропорта.

– Условия хорошие, – рассказывает Владимир. – Живем, в основном, по одному в комнате. Мы с товарищем из Бобруйска вдвоем, но получается, что я прилетаю из отпуска, а он улетает. В каждой комнате койки, шкаф для одежды, телевизор. На коридоре несколько душевых. Кухня общая, на ней три больших холодильника. Рядом с общежитием есть вагончик, где температура воздуха минус 20 градусов, там люди хранят рыбу, икру. От общежития до работы ходьбы минут 10.

«Удивляет щедрость и отзывчивость местного населения»

Поселок Угольные Копи расположен на противоположном от Анадыря берегу анадырского лимана (залив). Расстояние от поселка до столицы Чукотки по трассе – 12 км., по прямой – 9 км. По словам мужчины, летом добираются в столицу через залив по воде на маленьком кораблике. Зимой, когда стоит лед толщиной по полтора метра, по нему ездят на машинах.

По последним данным в поселке Угольные Копи проживает 3 715 человек. Тех, кто приехал на работу, больше, чем местного населения.

– Нельзя сказать, что в поселке жизнь кипит, – рассказывает собеседник. – Есть где-то семь продовольственных магазинов, четыре-пять промтоварных. Есть хорошая новая школа. Дома культуры, Дворца спорта, кинотеатра нет. Кто хочет развлечься, едут в Анадырь. В самой столице живет более 15 тысяч человек. Там есть институт, музей, ресторан «Баклан». В столице интересно проходят местные праздники. Все они имеют глубокий смысл и для нас не всегда понятны, но интересны. Во время одного из них мужики бегают с голым торсом при 25-градусном морозе, борются на снегу. Проводится там даже Корюшкин фестиваль: на льду анадырского лимана проходят разные конкурсы, спортивные состязания, концерты, ловят корюшку – кто больше. Там много танцевальных и песенных праздников. Местные очень чтут свою культуру, местных героев. Они гордятся своими поэтами, художниками, языком.

По словам Владимира, ошибаются те, кто считает, что чукчи – темный, забитый народ.

– Местные там разные бывают, как в любой нации, – рассказывает он. – Видел я в ресторане представителей налоговой, местных руководителей. Люди очень солидные, хорошо одетые. Конечно, оленеводы попроще. Могут к аэросаням прицепить какое-то корыто, сесть в него пять чукчей и поехать. Зато меня приятно удивляет щедрость, отзывчивость и порядочность местного населения. Велосипед бросят под подъездом, никто не сворует. Доски стоят под забором годами, никто их не возьмет. Нашли полный кошелек денег – пришли, отдали. Сосед попросит занять у соседа три тысячи рублей, тот вынесет и не спросит: «Когда отдашь?». Там бывает очень сильная пурга. Если выпивший в это время сел на лавочку на остановке, его обязательно поднимут и понесут домой, даже не зная, кто он такой. Потому что иначе человек просто замерзнет. Местные обычно держатся от приезжих в сторонке, но если кто там остался, то они для них как родные.

О ценах и продуктах

Что касается цен, по словам Владимира, стоит там все очень дорого, ведь теплое время года на Чукотке длится недолго, а зимы суровые.

– К примеру, этой зимой за килограмм морковки и капусты нужно отдать почти 11 белорусских рублей. Сырая курица стоит в переводе почти 9 рублей за килограмм. Стоимость молочной колбасы – как у нас хорошей салями, а на вкус она «никакая». Килограмм оленины – 13,5 рублей, но оленина на вкус мне не очень нравится. Семечки в 17 раз дороже, чем у нас. Словом, цены на продукты «космические». Потому стараемся везти с собой колбасу, семечки, чеснок, кто-то творог берет. Разрешено везти багаж 20 килограмм, ручной клади – 10.

Зато рыба на Чукотке вполне доступна, потому что ее там много. Ловят, в основном, горбушу и кету. Зимой – корюшку, она там большая. Для того, чтобы рыбачить, нужна лицензия. Я ее не получал, у меня нет ни сетки, ни костюма. Если бы я все время оставался на Чукотке на период рыбалки – с 15 июля по 30 августа, то в этом смысл был бы. А я обычно в это время улетаю домой. Сколько мне надо той рыбы. Я с товарищем по работе съезжу раз, сетку помогу потягать, он мне даст мешок рыбы и хватит. Если поехать на лиман, там сырую рыбу местные просто подарят. Надо вам 3-4 кг. красной рыбы, берите. И не спросят даже, какой вы национальности, для них это значения не имеет.

Есть у нас фанаты, которые готовы все отдать ради того, чтобы порыбачить. Некоторые за сезон заготавливают только красной икры по 40 килограмм. Мне дадут в подарок баночку икры и хватит. Само ее приготовление – процесс очень трудоемкий, да и хранится она в натуральном виде недолго.

Местные готовят много рыбных блюд. Ее там не только жарят и варят. Могут так приготовить: налили в кастрюлю водички, добавили майонез и лук репчатый, сверху немного приправы и она тушится. Или вместо майонеза кетчуп, и вкус уже совсем другой. Из местных блюд пробовал шулюм, он готовится из оленины. Берут оленьи косточки с мясом, на маленькие кусочки рубят и в котле варят с водой, потом приправы добавляют. Варится часа два-три, потом добавляют туда немного картошки, зелени, лука, чеснока и еще варят полчаса. Сама юшка мне понравилась.

И о погоде

– Климат на Чукотке очень суровый, – говорит Владимир. – Зима длится долго, лед тает полностью только в конце июня. В середине июня погода примерно такая, как у нас в начале марта. Когда я улетал домой 28 декабря, там был мороз 31 градус. Но мороз – это не самое страшное, страшнее пурга, когда дует ветер скоростью 25 метров в секунду. Прошлой зимой ветер был до 50 м/с. На работе в это время тяжело – электропровода могут порваться. В такую погоду никто не гуляет, добраться бы как-то до работы. Во время пурги люди даже в поселке путали направления, заходили непонятно куда. Машины мелкие по трассе не ездят в этот период. Дети в школу не ходят еще сутки после пурги, так как дороги заметает. Не смотря на то, что работать и жить в этом суровом краю непросто, Владимир пока не планирует все бросить и вернуться домой. Потому что для него очень важно зарабатывать достойную заработную плату.