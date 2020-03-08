В России распространяют информацию о тяжелой болезни Путина 48 8.03.2020, 9:56

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Фото: AFP

Публикуются сведения из разных источников.

"Владимир Путин болен раком. Об этом пишет ряд российских СМИ, ссылаясь на источники в окружении президента РФ", — пишет издание rbc.ua.

По информации сразу нескольких Telegram-каналов, перенос на неопределенный срок инвестиционного форума в Сочи связан именно с плохим самочувствием Путина, а не угрозой коронавируса, как было задекламировано организаторами мероприятия ранее.

"Путин не раз принимал участие в работе инвестфорума, но на начало-середину февраля у него намечена внеплановая операция, которая двигает многие планы первых лиц государства. Конфиденты сообщают о тревожных настроениях в кабинетах", - пишет канал "Кремлевский мамковед".

Также сообщается, что в Москву конфиденциально привезли трех специалистов мирового уровня в сфере онкологии.

"Предполагается, что светочи медицины проведут ряд сложных хирургических операций [Путину] и дадут консультации некоторым представителям российского истеблишмента", - говорится в сообщении.

Информацию о том, что результаты анализов российского гаранта, "мягко говоря, оставляют желать лучшего", одновременно якобы подтвердили не связанные между собой источники из Совета безопасности РФ и администрации президента.

СМИ также обращают внимание на то, что спешка с переписыванием Конституции РФ началась как раз сразу после диагностирования недуга.

Отдельное внимание состоянию здоровья правителя РФ посвящено в последнее время в российской блогосфере.

Так, однокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Юрий Швец пишет о том, что "в последнее время в информационном пространстве России распространяется тревожная информация о приближающейся катастрофе. Почти открытым текстом сообщается, что Путин смертельно болен и в течение года уйдет со своего поста.

Правдой в информации профессора Валерия Соловья является то, что Путин, судя по всему, действительно скоро уйдет от активной политической жизни по "состоянию здоровья". Кстати, развернувшая в стране суета по поводу поправок в Конституцию имеет главной целью обеспечить транзит власти, по возможности без потрясений, в том числе путем обеспечения неприкосновенности Путина. Все остальное– это дымовая завеса для прикрытия.

Уйти Путина может заставить исключительно тяжелое, если не сказать смертельное заболевание. По российской традиции, информация о состоянии здоровья главного лица является, пожалуй, самой главной тайной страны. Не случайно Путин таскает с собой во все зарубежные поездки личный биосортир, дабы вездесущее ЦРУ не узнало из продуктов его жизнедеятельности чем он болен и сколько еще ему осталось.

Несанкционированное распространение в российских СМИ сведений о тяжких заболеваниях верховного правителя – это безусловное табу. Это не просто раскачивание лодки, которого так боится Кремль. Это покушение на святое, на основы основ!

Наконец, это оскорбление лично Путина. Двадцать лет полчища лизоблюдов и подконтрольные СМИ убеждали его, что он Гений и Супермен, который "наше все и навсегда", а теперь оказывается, что он немощный старик, страдающий каким-то некрасивым смертельным заболеванием и неспособный управлять страной. И это во время всеобщей суеты по поводу поправок в Конституцию. Это уже не просто раскачивание лодки, которого так опасаются "кремлевские". Это все равно, что взять лом и пробить этой лодке днище. Это почти диверсия.

Если бы откровения профессора на огромную аудиторию "Эха Москвы" были фейком, ему бы как минимум немедленно перекрыли доступ к эфиру. Напомню, что "Эхо" — это рупор Газпрома, и распространение фейков на табуированную тему было бы для радиостанции равносильно самоубийству.

Возникает любопытная ситуация. Откровения Соловья должны бы привести Путина в бешенство. Но профессор продолжает выступать, в том числе с платными публичными лекциями. И это в стране, где механизм борьбы с "врагами" режима и лично Путина отработан до мельчайших деталей – от широкого набора высокотехнологичным ядов до подброшенных наркотиков или "самого справедливого в мире" суда. Да и темный подъезд ночью никто не отменял.

Если бы рассказы г-на Соловья о состоянии здоровья Путина оказались фейком, его бы давно закрыли. Поскольку этого не произошло и профессор продолжает делиться своими откровениями, то с высокой долей вероятности мы можем сделать вывод, что в этой части распространяемая им информация правдива".

В то же время, официальных заявлений со стороны уполномоченных представителей хозяина Кремля пока что не прозвучало. Поэтому, информация о болезни Путина может быть как преувеличенной, так и чьей-то выдумкой.