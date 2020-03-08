Французский кавалер Почетного легиона из белорусского Богданово 8.03.2020, 10:04

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Как Фердинанд Рущиц в начале 20-го века покорил всю Европу.

Очень хотелось бы посмотреть в оригинале картину «Земля» Фердинанда Рущица. Какая сильная живопись! Какой свободолюбивой натурой, должно быть, был ее создатель! Художнику было всего 28 лет, он благодаря этому произведению быстро прославился. Но мы владеем до обидного малым количеством картин живописца, которого считаем своим соотечественником (впрочем, своим его также считают наши соседи поляки и литовцы). В этом году 150-летний юбилей Рущица включен в календарь памятных дат ЮНЕСКО. 27 февраля Национальный художественный музей дал официальный старт Году Фердинанда Рущица в Беларуси, пишет «Народная воля».

Итак, все творческое наследие Рущица по воле истории хранится в Варшаве в Национальном музее Польши. 27 февраля в Минске был его директор Ежи Мизиолек. Он, кажется, не первый раз в нашей столице, но картины Рущица на выставку в Беларусь так ни разу и не привозил. Хотя создавались они в родовой усадьбе Богданово и соседнем Вишнево Воложинского района. Сейчас у нас находятся всего шесть картин художника: четыре в собрании Национального художественного музея в Минске. Первую – «У костела. Воскресный день» – более полувека назад купила первый директор художественного музея Елена Аладова. А в прошлом году три живописные работы были переданы в дар нашему музею – их выкупил у внука художника почетный консул Беларуси в Лозанне Андрей Нажескин. Еще две картины Рущица – «Сарай и прясло для сена» и «Пейзаж. Вилия» – имеет в своей корпоративной коллекции «Белгазпромбанк».

Возможно, сейчас творчество Рущица не ошеломляет новаторством и мощью – на фоне других титанов искусства ХХ века. Самая дорогая его картина продана на аукционе всего за 44 тысячи долларов. Но в начале прошлого столетия он, как представитель нового течения символизма, был достаточно заметной фигурой и на родине, и даже в Европе. Французы даже удостоили его своим орденом Почетного легиона. Талантливый юноша из обедневшей шляхты смог получить великолепное образование в Санкт-Петербурге – он ученик Шишкина и Куинджи. Сам Илья Репин высоко ценил Рущица как колориста. Ему в буквальном смысле слова аплодировал Рерих, увидев его дипломную картину «Весна». Его пейзажи покупали Павел Третьяков и Савва Морозов. Кстати, вырученные деньги позволили художнику отправиться в путешествие по Европе для дополнительного художественного образования.

Но в 1902 году, будучи в зените славы и признания в России, Рущиц внезапно порывает с Петербургом. В своем дневнике он напишет: «Я испытал себя, я долго взирал критическим взглядом на то, что было наше, и наконец полюбил наше прошлое, наше отечество. Я ощутил себя его сыном и испытываю по отношению к нему чувство долга». В следующем году он вернулся на родину, в село Богданово. Именно там, среди шляхетских усадеб и белорусских пейзажей, рождается не подражатель Куинджи, не последователь Шишкина, а настоящий белорусский художник. Хотя сам считал себя польским… Но менталитет у него был все-таки местный, ведь он не ужился ни в Кракове, ни в Варшаве, хотя и преподавал там в высших учебных заведениях.

Кстати, в 1920 –1930 годах художник являлся председателем комиссии по охране памятников древностей Западной Беларуси, он постоянно ездил по стране и делал зарисовки старинных усадеб и замков. К сожалению, его собственный дом время не пощадило, он полностью сгорел в июле 1944-го во время освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Были планы восстановить усадьбу к 150-летию, но не сбылось. А вот могила Рущица сохранилась, ее посещение предусмотрено многими экскурсионными маршрутами.

В наступившем году ежегодная майская акция «Ночь музеев» будет посвящена Фердинанду Рущицу. Появится новый альбом произведений художника, памятная монета его имени. Современные живописцы поедут на пленэр в Богданово. Имя художника то и дело будет появляться в информационном пространстве. В Минск приедет его внук-тезка, искусствовед, экс-директор Национального музея Польши. И, возможно, кто-нибудь из меценатов вновь подарит Беларуси работы нашего соотечественника Фердинанда Рущица.