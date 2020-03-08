10 самых необычных подарков на 8 Марта 2 8.03.2020, 10:14

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Их можно не только купить, но и сделать самому.

Измучились, выбирая подарок на 8 Марта, а цветы и конфеты признаны банальщиной? Вот 10 идей для необычных и полезных подарков прекрасному полу.

Какие-то из подарков можно купить, какие-то сделать самому, пишет lifehacker.ru.

1. Станция красоты

Фото: etsy.com

Большинство современных девушек используют косметику и современные гаджеты, а этот подарок объединяет их воедино. С такой станцией красоты ваша подруга сможет одновременно наводить марафет и смотреть какой-нибудь сериал, да и выглядит подставка стильно.

2. Цветы в горшках

Срезанными цветами уже никого не удивишь, да и простоят они совсем недолго. А вот если подарить цветущее комнатное растение, радость от него продлится подольше.

Если у вашей подруги все хорошо с чувством юмора, можно подарить «Венерину мухоловку». Главное, чтобы она не решила, что это обидный намек.

3. Необычные украшения

Если ваша девушка любит какой-то фильм или книгу, например «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Обитель зла», «Сумерки», можно подарить ей украшение в тематике произведения. Например, на сайте Fabfable.ru можно заказать кольцо всевластия, кулон в виде снитча, обручальные кольца из фильма «Прирожденные убийцы» и прочую атрибутику.

4. Билеты и абонементы

Абонемент в салон красоты, фитнес-центр, на йогу, массаж, мастер-классы по танцам, фотосессию — вариантов великое множество. Есть специальные сайты, на которых продают целые наборы абонементов в определенном ключе, начиная от простых «женских наборов» и заканчивая наборами для любителей экстрима.

Также в интернет-магазинах периодически проходят акции с платными подписками. Например, вы оформляете подписку, а вашей девушке каждый месяц приходит различная дорогая косметика.

Главное — случайно не обидеть. Например, если вы подарите абонемент на занятия по фитнесу, девушка может воспринять это как оскорбление: «Тебе не нравится моя фигура? Мне что, нужно похудеть?». Но здесь все зависит от характера.

5. Все для исполнения желаний

Наши желания сильно влияют на нашу жизнь. Как насчет того, чтобы подарить девушке набор для исполнения желаний? Например, готовую книгу желаний и открывающийся медальон, в который можно положить листочек с самым заветным желанием.

Украшение может быть из драгоценных металлов или более дешевым, но очень красивым. Подойдет любой открывающийся медальон, главное — объяснить, для чего он нужен.

6. Персональная наклейка на планшет или смартфон

Выберите любимую фотографию девушки и закажите наклейку на специальном сайте. После того как она наклеит ваш подарок, гаджет станет уникальным.

7. Портрет в стиле поп-арт

Кто в наше время не знает стиль Энди Уорхола? Если ваша девушка интересуется современным искусством или не прочь украсить дом красивой картиной, вы можете самостоятельно создать ее портрет в стиле поп-арт.

Закажите широкоформатную печать или печать на холсте. Главное — успеть до праздника.

8. Букет из конфет

Если 8 Марта без конфет и букета кажется вам кощунством, можете объединить эти подарки вместе. Получится необычный сюрприз.

Чтобы это сделать, купите в цветочном магазине небольшой горшочек. Заполните его любым устойчивым материалом: песком, сахаром или леденцами.

Возьмите набор деревянных шпажек для сервировки и шоколадные конфеты в легко протыкаемой обертке, например из фольги.

Наколите конфеты на деревянные шпажки так, чтобы они хорошо держались. Или вы можете выбрать Raffaello и прикрепить конфету небольшой полоской скотча.

Возьмите квадрат тонкой цветной бумаги 20 × 20 см. Можно взять креповую бумагу, из которой обычно делают искусственные цветы. Проткните листочек посередине.

Зажмите его на конце шпажки так, чтобы получился цветок, и зафиксируйте скотчем или клеем.

Вставьте готовые цветы в горшочек. Можно также использовать какую-нибудь корзинку или просто оберточную бумагу, подходящую по цвету.

Букет готов. Можно поставить его на стол во время романтического ужина и постепенно освобождать от конфет.

9. Маленькая аналоговая камера Polaroid

Сейчас такие компактные камеры стоят недорого, а радости от них уйма. Когда все переведено в цифру, держать в руках только что отпечатанные фото — настоящее чудо.

Не забудьте сразу купить для него пленку. Веселый вечер с фотосессией вам обеспечен. Кроме того, девушки обожают делать коллажи и прикольные украшения из фото, так что скоро дизайн вашей квартиры немного изменится.

10. Необычный чехол или прикольный сюрприз

Если вы решили подарить даме сердца смартфон или планшет, можно немного разыграть ее — купить книгу в твердой обложке, вырезать в ней место для гаджета, положить его туда и завернуть книгу с сюрпризом в подарочную упаковку.

А можно совместить сюрприз с реально функциональной штукой и сделать из старой книги чехол для планшета.