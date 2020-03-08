США поставят Украине военные катера Mark VI 8.03.2020, 10:22

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Фото: mil.in.ua

Новый транш помощи на оборону оценен в $125 миллионов.

Члены Конгресса США были проинформированы о планах Пентагона направить Украине новый транш военной помощи на сумму $125 миллионов. В частности, будут поставлены вооруженные патрульные катера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе.

Председатели и рядовые члены соответствующих комитетов Конгресса будут иметь возможность ознакомиться с предложениями об оказании Украине военной помощи до того дня, когда Конгресс будет формально уведомлен о планах Министерства обороны США, связанных с Украиной.

С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на сумму около 1,5 миллиардов долларов "для защиты Украины от агрессии России и для содействия реформам украинской армии".

Речь идет о первой половине 250-миллионого пакета помощи Украине на нужды обороны, выделение которого было ранее включено Конгрессом в бюджетные ассигнования.

Новый пакет помощи включает, в частности, противо-артиллерийские радары и патрульные катера Mark VI - в свете инцидентов в Черном и Азовском морях и в связи напряженностью между Украиной и Россией.

С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на сумму около 1,5 миллиардов долларов. Заявленная цель военной помощи – защита Украины перед агрессией России и

содействие реформам украинской армии.

В 2018 году в Черном море неподалеку от Керченского пролива российскими пограничниками были захвачены три военных корабля Украины и 24 моряка, которых обвинили в попытке нарушить российскую границу. Моряков отпустили только в рамках обмена между Россией и Украиной в сентябре прошлого года, корабли вернули Украине в конце года.