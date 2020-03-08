Беларусь — единственная страна, где «не растет» число заболевших коронавирусом 10 8.03.2020, 11:19

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Фото: TASS

Можно ли доверять информации Минздрава?

Вчера, 7 марта, первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что в Беларуси не выявлены новые случаи заражения китайском коронавирусом, а шесть пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус, находятся в «удовлетворительном состоянии».

Также появилась информация о том, что почти все из 1322 человек, приехавших из эпидемиологически неблагоприятных районов, были сняты с наблюдения в связи с тем, что у них «нет никакой клинической картины и инкубационный период уже прошел».

Белорусские власти решили досрочно снять карантин, введенный для студентов БНТУ. Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта, хотя ранее сообщалось, что занятия в БНТУ отменили до 15 марта.

Все это происходит на фоне того, как другие государства усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса. В Италии из-за вспышки эпидемии до 3 апреля ввели карантин на севере страны: закрыли на въезд и выезд Ломбардию и еще 14 провинций. В Нью-Йорке из-за распространения коронавируса объявили чрезвычайное положение. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, число подтвержденных случаев заражения в Нью-Йорке составило 89.

Мировая статистика говорит о довольно динамичном распространении вирусной инфекции Число заразившихся во всем мире на утро 8 марта составило 105 024 человека. Случаи заражения обнаружены в 93 странах (плюс пять за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 413 (плюс 78 за сутки) человек.

В этой ситуации довольно странно выглядит Беларусь, где уже несколько дней власти озвучивают одну и ту де цифру по количеству заболевших и рапортуют об «улучшении ситуации».

Более того, министр здравоохранения Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ обратился с успокаивающей речью к гражданам Беларуси и заявил, что риск тяжелых форм коронавируса расценивает как «не очень высокий».

«Чтобы никто от этой болезни не умер, в наших силах предпринять все меры. На сегодняшний момент риск тяжелых форм расцениваем как не очень высокий, потому что, в отличие от многих стран, у нас есть несколько иное построение системы, которое позволяет более оперативно и адекватно реагировать на имеющиеся вызовы», — заявил министр.

Но остается открытым вопрос: можно ли доверять столь «оптимистичной» информации Минздрава?