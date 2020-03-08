Гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака 8.03.2020, 11:29

Что подарит Международный женский день?

Гороскоп на 8 марта 2020 года говорит, что у Близнецов исполнится заветное желание, а Стрельцы будут рады гостям, пишет segodnya.ua.

Овен

Звезды рекомендуют в этот день всецело отдаться творческому процессу – это сделает вас намного счастливее.

Телец

Организуйте активное времяпровождение. Не сидите дома, отправляйтесь посмотреть мир и познать что-то новое.

Близнецы

Задумайтесь, как бы вы хотели провести этот выходной? Имейте в виду, что ваши желания – в ваших руках.

Рак

Проявите свои лучшие качества, будьте яркой личностью и не упустите шанс познакомиться с интересным человеком.

Лев

Отличное время, чтобы организовать романтическое времяпровождение – путешествие, свидание или ужин при свечах.

Дева

День не подходит для каких-то кардинальных перемен и бурного выяснения отношений. Просто плывите по течению.

Весы

Организуйте настоящий праздник и посвятите этот день семье и близким – вы услышите о себе много хорошего.

Скорпион

День подходит для релаксации и отвлечения от накопившихся проблем. Найдите себе занятие, которое успокаивает.

Стрелец

Ваши старые друзья могут нагрянуть в гости без предупреждения, но такая спонтанная встреча подарит отличное настроение.

Козерог

Подходящее время для увлекательной поездки или экскурсии. Берегите желудок и не злоупотребляйте алкоголем.

Водолей

Этот день подходит для обновления пространства вокруг себя, а также приведения собственных мыслей в порядок.

Рыбы

Как бы вы ни хотели отдохнуть, вы погрузитесь в рутину бытовых вопросов, каждый из которых будет казаться неотложным.