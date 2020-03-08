Турецкий «шах и мат» Путину 8.03.2020, 11:40

Эрдоган всего лишь хочет выиграть время на размещение в Идлибе ЗРК большого радиуса действия.

Любые договоренности, заключаемые с Россией, не стоят даже той бумаги, на которой они подписываются. Эта вековая мудрость имеет множество подтверждений и в какой-то степени представляет собой догму в большой политике. Между тем, мы можем видеть, как Турция, в ходе встречи в Москве, продлившейся 5 часов и 40 минут, пошла в очередной раз навстречу России по вопросу урегулирования ситуации в Идлибе, пишет известный украинский блогер «Злой одессит».

Казалось бы, имея превосходство над Сирийской арабской армией (САА) Башара Асада и достаточно выверенную стратегию боевых действий, говорить о каких-либо договоренностях вне своих интересов – абсурд. А коль проявляется абсурд, то и про капитуляцию можно заговорить, с ведущих информационных площадок, федерального уровня. Тем более, что было согласовано не только прекращение огня с обеих сторон, но и совместное патрулирование ВС Турции и РФ трасс М4 и М5.

Однако, не все так однозначно.

Во-первых, важно понимать, что встреча Эрдогана и Путина в Москве полностью нивелировала значение сочинских договоренностей, которые можно смело выбрасывать на свалку истории.

Во-вторых, Анкара выиграла бой за Идлиб по всем фронтам. Выиграла, не сдав стратегически важный город и вынудив Россию сесть за стол переговоров. Сесть за стол переговоров в ситуации, когда затягивание времени на плацдарме провинции Идлиб исключительно на пользу туркам.

Выше я отметил, что у турецкого контингента в Идлибе тотальное превосходство над САА Башара Асада, но не над ВКС РФ и ПВО РФ. Именно невозможность Турции вести полномасштабные боевые действия с применением ВВС и отсутствие систем ПВО большого радиуса действия для предотвращения атак ВКС РФ с воздуха, и приводили к крайне осторожной и неспешной тактике турецких войск в регионе.

Теперь же, договорились о прекращении огня и совместном патрулировании. Сколько эти договоренности продляться? Месяц? Два? Полгода? Я отвечу – ровно столько, сколько нужно будет Турции для ввода в строй зенитно-ракетных комплексов большого радиуса действия и фактического создания над провинцией Идлиб бесполетной зоны.

Сделано это будет как посредством ЗРС С-400, первый полк которых встанет на дежурство уже в апреле, так и других комплексов, о поставках которых Анкара ведет весьма активные переговоры. В данном случае я имею ввиду не только ЗРК Patriot.

А потому, с учетом всего вышеизложенного, стоит все же несколько раз подумать, прежде чем ответить, кто на самом деле вчера в Москве капитулировал.