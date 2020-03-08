У посетителя конференции с участием Трампа и Пенса выявили коронавирус 8.03.2020, 11:58

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Форум проходил в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд.

Анализы, взятые у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, показали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщил организатор мероприятия Американский консервативный союз (ACU), передает Fox News. Форум проходил с 26 по 29 февраля в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд. В нем участвовали многие чиновники Белого дома.

В этом году на конференции выступили и президент США Дональд Трамп, и вице-президент Майкл Пенс. В ACU заявили, что заболевший не контактировал с ними, а также не посещал мероприятий в главном зале. Зараженного поместили под карантин, он находится в Нью-Джерси под наблюдением врачей.

Организаторы мероприятия сообщили, что администрация президента осведомлена о ситуации.

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Политика

В Белом доме знают, что одного из участников конференции протестировали на коронавирус. «В настоящее время нет никаких признаков, что президент Трамп и вице-президент Пенс встречались или находились в непосредственной близости от [заболевшего] посетителя», — приводит CNN заявление администрации.

Как отмечает Business Insider, на конференции присутствовало порядка 19 тыс. человек. Трамп выступил на ней в последний день проведения, 29 февраля. Губернатор Мэриленда Ларри Хоган заявил, что риску заражения может быть подвержен любой посетитель форума, и призвал всех, у кого проявятся симптомы, обратиться к врачам, передает Politico.

По данным Центров по контролю и профилактике заболевания США (CDC), в Штатах выявили 164 заразившихся коронавирусом, 11 человек умерли. Случаи заражения зафиксировали в 19 штатах. В Нью-Йорке, где заболели 76 человек, объявили чрезвычайное положение.

6 марта сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, до этого соответствующий законопроект поддержала палата представителей.