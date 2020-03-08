«Цветы машинами вывозили, выбрасывали» 5 8.03.2020, 12:14

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Что о своем деле рассказывают «тюльпанщики»?

Непременный атрибут 8 Марта - букет тюльпанов, пишет «Медиа-Полесье».

Как готовятся к празднику те, кто в ответе за праздничное настроение женщин?

Лидия корочку о высшем образовании променяла на теплицу. Летом - помидоры, весной - тюльпаны.

- Мама спрашивала раньше, не жалею ли я. А сейчас и вопроса такого нет. Как там говорят? Преврати свое увлечение в работу и никогда не будешь работать. В феврале заходить в теплицу одно удовольствие. Смотришь, как цветы головки поднимают, как окрас появляется. Восторг!

Фото: media-polesye.by

Лидия упаковывает свежесрезанные тюльпаны и уже планирует, что делать в следующем году. В апреле закажет луковицы из Голландии. В октябре начнется кипучая работа. У нее теплица на семь тысяч цветов. Полторы выбрасываются - это брак. Пять, шесть тысяч едет к покупателям.

В этом году, как и прежде, мода на классику. Тем не менее, цветоводы экспериментируют. Вырастили пионовидные тюльпаны - у них лепестки будто с бахромой и бутон пышнее. Пинчане на такую красоту не падки. Да и в целом, цветы охапками нынче никто уже не дарит.

Фото: media-polesye.by

- Раньше сына на платном учила и не чувствовалось. А через пару лет дочь поступила на бюджет, и тогда уже копейка к копейке. Дало нам по карману. Бизнес уже не такой прибыльный.

Но Лидия сворачиваться не планирует, цветоводство - это ее страсть. Хотя пару лет назад, когда только начали, гордиться было нечем.

- Первый раз купили оптом и повезли цветы продавать в другой город. Свои давали в нагрузку. Тюльпаны квелые, ни в какое сравнение с теми, что купили. Тогда сын брал 2 тюльпана, мой и чужой, и говорил: «Мама, смотри, ничем же не отличаются!». Очень меня тогда поддерживал.

Фото: media-polesye.by

Людмила в бизнесе уже десять лет. Говорит, раньше о машинах, квартирах мечтали. Сейчас доходы у людей не те, на цветах особо не разживешься. Если только объемами брать. Так что речь идет о том, как бы покрыть расходы и себе какую копейку заработать. Последние две недели перед 8 Марта Людмила пропадала в теплице. Срезка цветов утром и вечером. Заказов на оптовую покупку много. Тюльпаны разъехались по городам Беларуси и России. Охапки цветов радуют глаз обывателя. Для Людмилы - это напоминание о недосыпе и тяжелом труде.

- Если бы вы увидели меня летом и сейчас, не узнали. Спросили бы, что за бабуля. Плюс в одном - похудела. Сейчас хорошо, что сами не продаем. Отдали оптовикам и спим спокойно. Продавали по 1,20.

Фото: media-polesye.by

Анна в семье за флориста. Упаковывает цветы и красиво раскладывает на столе. Говорит, что занимаются тюльпанами 6 лет. Почин был разочаровывающий. Понимали, что есть риски.

- В тот год тюльпаны вообще не пошли. Рассказывали, что цветы машинами вывозили, выбрасывали. И у нас тогда не вышло. Но не сдались. Цветы выращиваем для себя. Красиво ведь, и дело интересное.

Анна долго не разговаривает, часто люди подходят. Покупают для любимых по букетику тюльпанов.