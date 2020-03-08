Наслал Бог на Россиюшку беду… 7 8.03.2020, 12:22

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Самое интересное, что Кремль подложил эту бомбу под себя сам.

Пока мы дискутировали о Боге, тот наслал на Россиюшку беду. Грядет приличная экономическая катастрофа и это еще очень слабое определение. Если до вчерашнего дня цена на нефть медленно опускалась, опускалась и в конце концов достигла исторического минимума и отметилось наиболее резким месячным падением цены Brent за последние 30 лет, то вчера она просто рухнула, помахав ручкой путинскому бюджету, достигнув исторического дна. По состоянию на 22.56 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 10,17%, до 41,23 доллара за баррель. При этом стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 9,4%, до 45,29 доллара за баррель, пишет в ЖЖ российский блогер Александр Никонов.

Самое интересное, что Путен подложил эту бомбу себе под ж… сам. Сделка развалилась из-за отказа России от дополнительного сокращения добычи нефти. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу, сообщили представители нескольких стран картеля. Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки ОПЕК в $100−150 млн в день. По-моему, Путен решил доказать всему миру, что тупее его в истории человечества, никогда еще никого не существовало. Вместо того, чтобы заниматься экономикой своей страны, он занимается распилом бюджета, победобесием, Конституцией, Украиной и Сирией, не забывая вкалывать себе ботоксные инъекции. Уже совсем скоро, всего через три недели, с 1 апреля, страны начнут вываливать на рынок неконтролируемое количество сырья, что может привести к дальнейшему падению цены на нефть до 25-30 долларов за баррель, а уже сегодня рынок на это реагирует. Кроме того, благодаря коронавирусу, мировая экономика влетает в глубочайшую депрессию, при которой спрос на нефть будет еще меньше. Складывается уникальная ситуация, при которой в период резкого падения спроса на нефть, начинается увеличение ее добычи, что совершенно неизбежно приведет к рекордному падению цены. И Россия будет единственным проигравшим на этом рынке благодаря самой низкой рентабельности на ее добычу. Даже если США вообще остановит добычу сланцевой нефти до лучших времен, то страны ОПЕК без всяких проблем закроют все дыры в этом сегменте рынка и совместно с США еще дальше оттеснят Россию от мировой экономики. Сама виновата.

Несчастная Россия под управлением Великого Кормчего раба на галерах, уже продала в 2019 году одной только Великобритании золота из своего золотого запаса на сумму 5,33 млрд. долларов, чтобы в Сирии повоевать, уничтожая свою «подушку» безопасности. Для покрытия своих расходов, Путен уже включил печатный станок эмиссии, но в такой катастрофической ситуации ему придется включить еще один или два. Россию ждет инфляция и дальнейшее падения уровня жизни населения. Я думаю, что к 1 мая доллар будет стоить уже под 80 рублей. Нищих станет миллионов на 5 больше. Нехорошая перспектива. Зато в Конституции будет Бог.

Отсюда я сделал вывод - если слишком много думать о Боге, быть беде.