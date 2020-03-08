«Лукашенко и представить не мог, что нефтяная халява закончится» 15 8.03.2020, 12:34

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Диктатор играет в лотерею?

Лукашенко собрал в субботу совещание в узком кругу, посвященное поставкам нефти в Беларуси. По его словам, речь идет о 6 миллионах тонн, которые могут поступить в страну уже в начале следующей недели.

— Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно, — обратился Лукашенко к главе «Белнефтехима» Андрею Рыбакову и вице-премьеру Юрию Назарову.

При этом на официальном уровне пока не сообщается, откуда ожидаются поставки нефти в таких объемах.

Неопределенность и недосказанность в заявлениях диктатора стала поводом для обсуждения в соцсетях и на форумах, пишет gazetaby.com.

«Я только не понимаю, почему предложения приходят к нему, а не в ОВЭД НПЗ», — недоумевает один из участников дискуссии.

Его поддерживают другие пользователи Сети:

«Вот если бы нам еще цену предложений озвучили. А так приходится верить джентльмену на слово».

«Опять никакой конкретики, но на фоне сильно упавшей нефти и прогнозируемого снижения спроса на нее позиции Беларуси усилились. Кстати, нефть сильно упала, ждем понижения на копейку от «Белнефтехима».

У белорусов есть и другие вопросы к участникам совещания:

«А что на этом совещании по оперативным поставкам нефти делали историк и лесник по образованию?»

«Нефть подешевела в пятницу на 10% на мировых рынках, поэтому Лукашенко спешит. Хотя цены на нефть могут еще больше упасть, а могут вырасти. Это лотерея, можно выиграть, можно проиграть».

Белорусы оптимизм Лукашенко, судя по всему, не разделяют:

«Предложений то много, но цены медовой уже нет».

«Видимо Лукашенко даже представит не могл, что российская халява закончится. Плотно подсели».

«И о чудо... К нам выстроилась очередь из нефтебарыг со всего мира с ценами ниже российской, а мы будем сейчас смотрины им всем устраивать».