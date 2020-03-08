Разработан уникальный тест, определяющий коронавирус за 29 минут 8.03.2020, 12:39

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Тестирование прошло испытания в больницах китайского города Ухань.

Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило тест-систему, позволяющую получить результаты диагностики коронавируса за 29 минут.

По данным информационного агентства Chine, ее разработала группа ученых во главе со специалистами Сямыньского университета.

Систему можно применять для диагностирования клинических и предполагаемых случаев заражения, а также для скрининга групп высокого риска. Тестирование прошло испытания в больницах китайского города Ухань.

Соответствующий метод был также одобрен в Европейском Союзе. Три набора тест-системы уже отправили в страны Евросоюза, в том числе в Италию, Австрию и Нидерланды.

Медики провели клинические испытания в больницах городе Ухань, который является очагом распространения Covid-19.