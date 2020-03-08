Белорусские банки заимствуют валюту за рубежом для продажи ее внутри страны 1 8.03.2020, 12:46

1,932

Зачем это делается?

В январе текущего года коммерческие банки Беларуси (без учета Банка развития) привлекли из-за рубежа дополнительные средства и существенно сократили свои зарубежные активы, пишет select.by.

Объем средств, привлеченных белорусскими банками от нерезидентов, за месяц увеличился на 209,6 млн. долларов и достиг 5 000,7 млн. долларов. При этом их требования к нерезидентам РБ в январе сократились по сравнению с декабрем на 214,4 млн. долларов — до 1 584,5 млн. долларов. Таким образом, банки получили из-за рубежа 423,3 млн. долларов.

Средства понадобились банкам для увеличения объемов финансирования белорусской экономики, а также для продажи на внутреннем рынке. При этом требования банков к резидентам РБ в иностранной валюте в январе выросли на 311 млн. долларов и достигли 17 232,3 млн. долларов. Судя по этим данным, банки в январе продали на внутреннем рынке РБ 112,3 млн. долларов.

В целом финансовые показатели белорусской банковской системы в январе текущего года оказались вполне приличными. Чистая прибыль коммерческих банков достигла 78 млн. рублей против 67,3 млн. рублей в январе прошлого года.

При этом нормативный капитал банков в январе увеличился по сравнению с декабрем на 67,2 млн. рублей — до 11 229 млн. рублей. А рентабельность нормативного капитала за год по итогам января составила 11% против 10,7% в январе прошлого года.

Состояние кредитного портфеля банков в январе традиционно для начала года ухудшилось. Величина необслуживаемых активов увеличилась за месяц на 225,8 млн. рублей — до 2 953,2 млн. рублей. А доля таких активов в активах, подверженных кредитному риску, увеличилась до 4,9% с 4,6% в декабре 2019 года. В то же время, в январе 2019 года данная доля была намного выше: 5,9%.

Активы коммерческих банков в январе увеличились по сравнению с декабрем на 702,6 млн. рублей — до 79 047,1 млн. рублей. В январе прошлого года активы сократились. В наибольшей степени в текущем году увеличились требования банков к субъектам хозяйствования: на 1 239,9 млн. рублей — до 41 765 млн. рублей. В январе прошлого года они немного снизились.