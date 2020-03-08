«Битва» взглядов Эрдогана и Путина попала на фото 1 8.03.2020, 12:55

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Фото: Getty Images

Снимки вызвали ажиотаж в Сети.

В сети показали интересное фото с президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает apostrophe.ua.

На нем лидеры двух государств сидят рядом в креслах. На первых взгляд - это обычные фото, но если присмотреться к выражению лиц президентов, то можно увидеть интересное. У обоих странное выражение, смесь недовольства с неким отвращением, плюс получилась некая "битва взглядов".

Пользователи сети активно комментируют фото двух лидеров и не стесняются в оценках.

Напомним, что 5 марта состоялась многочасовая встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина, которая проходила в Москве.