Владислав Колячонок стал первой звездой матча OHL 8.03.2020, 12:59

Белорусские форварды отличились на играх хоккейной лиги Онтарио.

В рамках регулярного сезона OHL состоялись очередные матчи, в которых отличились белорусы Владислав Колячонок, Евгений Оксентюк, Илья Соловьев и Виталий Пинчук, сообщает pressball.by.

"Флинт" в овертайме обыграл "Виндзор" в домашнем поединке регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио — 5:4. Победу хозяевам принесла шайба, которую соорудили белорусы: Евгений Оксентюк ассистировал Владиславу Колячонку. Последний был признан первой звездой встречи — на счету защитника шайба, бросок, две минуты штрафа и коэффициент полезности "+1", отмечает официальный сайт ФХБ.

The @FlintFirebirds’ Belarus boys got the job done in OT 🇧🇾 @ev_oksentyuk tied things late before setting up @kolyachonok for the game winner as the ‘Birds edged the Spits in a potential first round playoff matchup. pic.twitter.com/dLcLrrUIQR — OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) March 8, 2020

Оксентюк заработал в этом матче 3 (1+2) очка, исполнил пять бросков при показателе "+3". В "регулярке" Колячонок провел 52 игры, набрал 33 (12+21) балла при коэффициенте "+19". В активе Оксентюка 78 (33+45) очков в 57 встречах при "+14".

"Сагино" на выезде взял верх над "Гамильтоном" — 8:6. Белорусский защитник гостей Илья Соловьев стал второй звездой поединка: он забросил две шайбы после четырех бросков, получил две минуты штрафа при показателе полезности "+3". Эта победа позволила "Сагино" забронировать место в плей-офф. Всего в копилке Соловьева 40 (7+33) очков в 52 матчах и роскошный коэффициент "+42".

"Кингстон" на выезде уступил "Су" — 3:5. Гостей на спасла шайба нападающего Виталия Пинчука — белорус завершил игру с показателем "-1". В "регулярке" новичок лиги набрал 34 (13+21) балла в 53 матчах при коэффициенте "-10".