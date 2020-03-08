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Пустомеля и балабол

  • 8.03.2020, 13:28
Пустомеля и балабол

Все знают цену его обещаниям и пожеланиям.

«Лукашенко пожелал женщинам цветущей весны и детских голосов, а доступного качественного жилья не пожелал, хороших педиатров не пожелал, снижения цен на товары и продукты для детей не пожелал», — пишет в «Фейсбуке» блогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич.

«А зачем ? Рожайте так, можно хоть и в поле, лишь бы работяга был, налогоплательщик, донор для новых дворцов.

Хотя, он мог все это и пожелать, и даже пообещать, хоть каждый день - от этого ничего не изменится, все знают цену его обещаниям и пожеланиям.

Пустомеля и балабол».


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