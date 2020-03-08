В Испании зафиксированы сто новых случаев коронавируса

В Испании зафиксированы сто новых случаев коронавируса2
- 8.03.2020, 13:37
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А в Беларуси — ни одного?
В Испании зарегистрированы сто новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения коронавируса Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в воскресенье, 8 марта, сообщает korrespondent.net.
При этом число инфицированных возросло до 525 человек. Сообщается также, что десять человек стали жертвами болезни в Испании на сегодня.
Напомним, что в Италии власти изолируют целую область. Общее число зараженных на территории страны превысило 5,8 тысячи человек, скончались 233.
Также сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса умерли 27 человек. Всего с начала эпидемии подтверждены более 80,6 тысячи случаев заражения COVID-19 и 3097 смертей.
При этом Минздрав Беларуси уверяет, что в нашей стране не выявлены новые случаи заражения китайском коронавирусом, а шесть пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус, находятся в «удовлетворительном состоянии».