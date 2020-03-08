В Испании зафиксированы сто новых случаев коронавируса 2 8.03.2020, 13:37

1,590

Иллюстрационное фото

А в Беларуси — ни одного?

В Испании зарегистрированы сто новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения коронавируса Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в воскресенье, 8 марта, сообщает korrespondent.net.

При этом число инфицированных возросло до 525 человек. Сообщается также, что десять человек стали жертвами болезни в Испании на сегодня.

Напомним, что в Италии власти изолируют целую область. Общее число зараженных на территории страны превысило 5,8 тысячи человек, скончались 233.

Также сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса умерли 27 человек. Всего с начала эпидемии подтверждены более 80,6 тысячи случаев заражения COVID-19 и 3097 смертей.

При этом Минздрав Беларуси уверяет, что в нашей стране не выявлены новые случаи заражения китайском коронавирусом, а шесть пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус, находятся в «удовлетворительном состоянии».